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MUNDIAL 2026
Un gol en propia meta en un Mundial le costó la vida: la historia del terrible asesinato de Andrés Escobar
El asesinato del central de Atlético Nacional después del Mundial de Estados Unidos sacudió la Colombia de los años 90, marcada por la violencia y el poder del narcotráfico
El balón llegó desde la izquierda buscando el área, no excesivamente tenso, pero sí envenenado. Tanto, que tiempo después le costaría la vida al protagonista de esta historia. Era el minuto 34 en el Rose Bowl de Pasadena, en pleno Mundial de 1994. Andrés Escobar retrocedió con la serenidad que lo definía, midió el pase y estiró la pierna derecha para interceptarlo, pero calculó mal y el balón acabó en su propia portería.
No hubo demasiado dramatismo por su parte. Una mirada al suelo, el clásico suspiro del que sabe que no le han salido bien las cosas y a concentrarse en el partido para remontar. Sin embargo, aquel 22 de junio de 1994, Colombia quedó eliminada de la Copa del Mundo ante la anfitriona, Estados Unidos, que se llevó aquel duelo por la mínima (1-2).
Colombia había llegado a aquel Mundial con muchas expectativas. Tras una clasificación brillante, incluido un histórico 0-5 a Argentina en Buenos Aires, el equipo dirigido por Francisco Maturana, con piezas de la talla de Carlos Valderrama, Freddy Rincón o Faustino Asprilla, era incluso considerado candidato al título. La generación dorada de Colombia, con un fútbol espectacular por bandera, ilusionaba a todo un país que apenas iba a disfrutar de su tercera Copa del Mundo tras el debut en 1962 y la edición de 1990.
Apuestas ilegales y crimen organizado
En el país, en los años 90, el contexto social estaba marcado por la violencia del narcotráfico y una presión social considerable. El fútbol, era mucho más que un juego; era una vía de escape para el pueblo, y a su vez un mundo oscuro con el que ganar muchísimo dinero a través de apuestas ilegales y el crimen organizado.
Prestigio y dinero pueden ser una mezcla complicada de gestionar. El fútbol aseguraba ambas. El deporte rey era un gran entretenimiento para los capos del narcotráfico colombiano, pero también una máquina de lavar dinero. Pablo Escobar controlaba el Atlético Nacional de Medellín, González Rodríguez Gacha, alias 'El Mexicano', Millonarios de Bogotá, y el América de Cali por los hermanos Rodríguez Orejuela. De hecho, se dice que Pablo Escobar y 'El Mexicano' organizaban encuentros clandestinos en la Hacienda Nápoles, la monumental residencia del primero, con jugadores de sus equipos y apostaban grandes cantidades de dinero por diversión.
Sea como fuere, el Mundial no arrancó bien para Colombia y, tras caer en el debut ante Rumanía, debían ganar sí o sí a Estados Unidos. Fue entonces cuando Andrés Escobar, jugador de Atlético Nacional, equipo del difunto Pablo Escobar, abrió el camino a la derrota por 2-1. No fue el único factor de la eliminación, pero sí el más recordado y el más fácil de señalar. Colombia estaba fuera de la Copa del Mundo a las primeras de cambio. Y lo peor estaba por venir.
'El Tiempo', uno de los periódicos más importantes de Colombia, le pidió a Andrés Escobar redactar una columna sobre el Mundial que tituló "La vida no termina aquí". No sentó bien entre los colombianos, enfurecidos, y su familia le recomendó no volver a casa con el grupo por su seguridad. El central, en un intento de no quitarse parte de la responsabilidad de la eliminación, decidió volver igualmente con todos para ir a Medellín con su novia y ultimar los detalles de la boda antes de irse a Milán, donde iba a relevar a un mito como Franco Baresi.
Antiguos sicarios de Pablo Escobar
Pese a ello, Escobar no salía de casa, hasta que diez días después del choque ante Estados Unidos, el 2 de julio, convenció a Pamela Cascardo, su novia, para salir a cenar con un amigo a El Indio, un restaurante-discoteca de la zona. Alfredo Relaño recogió en un artículo de 'El País' que en ese local le empezaron a recordar el autogol desde una mesa. Eran los hermanos Gallón, exsicarios de Pablo Escobar, abatido en diciembre de 1993 por la policía en una operación impresionante.
El futbolista pidió respeto, pero la cosa fue a mayores y optó por rebajar el conflicto marchándose a casa. Pero en el aparcamiento, Humberto Muñoz, chófer de los dos hermanos, le disparó seis veces a quemarropa. Cuatro balas le entraron en el pecho, una en el brazo y otra en el cuello. Pamela consiguió llevarlo al hospital, pero llegó muerto.
El asesino, capturado a las pocas horas, fue condenado a 43 años de prisión, pero acabó saliendo en 2005 por "beneficios por trabajos en la cárcel". Los hermanos Gallón fueron condenados a 15 meses de prisión por encubrimiento, pero, tras pagar una fianza de un millón de pesos, solo cumplieron tres, que se quedaron en tres a cambio de una fianza de un millón de pesos.
La vida del 'Caballero del fútbol' se terminó por seis balazos que, seguramente, nunca hubieran sucedido de no ser por el desafortunado gol en Estados Unidos. Un cruel destino que le convirtió para siempre en el 'Inmortal Número 2'.
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