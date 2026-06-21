Del gol olímpico misterioso al 0-8 "por culpa de la lluvia": el periplo de Cuba en su único Mundial

Hay aficionados cubanos que aún reivindican que fue su selección, y no la Colombia de Marcos Coll ante la Rusia del legendario Lev Yashin, la que marcó el primer gol olímpico de la historia de los Mundiales. Puede sorprender que haya dudas al respecto, pero cuando no hay imágenes que lo demuestran y el relato se sustenta únicamente en crónicas escritas en 1938, en el que Francia albergó la tercera edición de la Copa del Mundo, la polémica está servida.

La única participación de Cuba en un Mundial tuvo absolutamente de todo. Fue una de las 15 selecciones que participó en la competición debido a la ausencia de Austria por su anexión a Alemania y su clasificación ya tuvo asterisco. Al disputarse la competición en Europa, algunos países como Estados Unidos o México renunciaron directamente a jugar la fase previa, mientras que otros como Colombia o Costa Rica renunciaron por cuestiones económicas. Resumen: los caribeños lograron el billete hacia territorio francés sin disputar ningún partido.

El viaje de 15 días en el barco USS Orizaba de la expedición liderada por el técnico José Tapia también estuvo rodeado de anécdotas. Por poner un ejemplo, la que protagonizó por el delantero Juan Tuñas y recordó la FIFA en un reportaje de 2025: "Tuñas comenzó a marearse y decidió abrir la escotilla de su camarote para tomar aire fresco. Lo que desconocía era que el camarote se encontraba bajo el agua. ¡Su habitación se inundó al instante!".

El córner que aún se discute

En la primera ronda del torneo, los octavos de final, Cuba se enfrentó a Rumanía. Y fue precisamente en ese partido, en el que los isleños sorprendieron con su gran competitividad, en el que se produjo (o eso relataron las crónicas) el primer gol olímpico en una Copa del Mundo. 'L'Auto', el precursor de 'L'Équipe', escribió sobre ese 2-1 momentáneo que "en un córner, José Magriñá acierta el tiro y el balón pasa la línea blanca".

A falta de las imágenes para corroborarlo, el periódico colombiano 'El Espectador' hizo un trabajo de investigación para ver qué reflejaron los otros medios de comunicación franceses de la época. Según 'La Croix', "un córner de Magriñá les dio la ventaja"; el 'L’Ouest-Éclair' informó que del córner salió "un golpe soberbio" y el arquero "bloqueó el balón detrás de la línea de meta"; y, por último, 'Le Petit Parisien' reportó que en un "córner pateado directamente, Magriñá había marcado". Que cada uno saque sus propias conclusiones.

A dos minutos del final, Rumanía empató a tres y forzó el partido de repetición. Cuba, lejos de bajar los brazos, ganó 2-1 (con goles de Socorro y Tomás Fernández) y se clasificó para los cuartos de final.

Suecia y el diluvio de Antibes

Se citó en el Font Carrée de Antibes con Suecia, la única selección que se había ahorrado los octavos porque su rival debía ser Austria y, como hemos dicho, no pudo participar porque el país fue invadido por la Alemania nazi. A pesar de que Cuba llegaba con un desgaste físico mucho mayor y tenía el elenco de futbolistas más reducido de la competición, el atacante Juan Tuñas consideró que su combinado tenía opciones. "Antes del partido, éramos los favoritos por nuestro estilo de juego", aseguró en declaraciones recogidas en el artículo de la FIFA citado.

"Pero eso sin tener en cuenta un factor inesperado: la lluvia, que inundó la cancha. No estábamos acostumbrados y resbalamos mucho", añadió.

Muchos se estarán haciendo la misma pregunta: ¿cuál fue el resultado? Por las declaraciones del mítico delantero parece que él y sus compañeros quedaron eliminados con un marcador muy ajustado. Nada más lejos de la realidad: fueron apeados con un contundente 0-8 por una selección que no pudo ganar ningún encuentro más, pues cayó derrotada en las semifinales frente a Hungría (1-5) y tampoco pudo colgarse el bronce al ser derrotada por Brasil (4-2).