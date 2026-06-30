El gol más emotivo de Gakpo

Hay goles especiales. El que marcó Cody Gakpo para adelantar a Holanda frente a Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial fue uno de ellos. Detrás de ese tanto se escondía un drama personal que el delantero del Liverpool ha afrontado durante la concentración con la selección neerlandesa.

Gakpo y su pareja, Noa van der Bij, comunicaron públicamente hace dos días el fallecimiento del hijo que esperaban. Pese al durísimo golpe, el atacante tomó la decisión de permanecer junto a la Oranje y seguir ayudando a su selección en el Mundial.

El neerlandés Cody Gakpo celebra este jueves en Kansas City la clasificación de su país a la fase de dieciseisavos de final del Mundial. EFE/EPA/AMY KONTRAS / AMY KONTRAS / EFE

El destino quiso reservarle un momento tan dulce como amargo. Gakpo fue el autor del 1-0 ante Marruecos, un gol que desató una celebración cargada de emoción. Todos sus compañeros corrieron a abrazarle, incluidos los jugadores que estaban en el banquillo, conscientes del difícil momento personal que atraviesa el internacional neerlandés. El delantero no pudo contener las lágrimas. Visiblemente emocionado, señaló al cielo en una imagen que conmovió a todo el estadio y que fue interpretada como una dedicatoria a Elijah, el hijo que perdió de forma prematura.

26/06/2026 June 25, 2026, Kansas City, USA: KANSAS Kansas City, 25-06-2026, Kansas City Stadium, World Cup 2026 Match between Tunesia and The Netherlands 1-3. Picture Shows Netherlands player Cody Gakpo. DEPORTES Europa Press/Contacto/Stanley Gontha / Europa Press/Contacto/Stanley Go / Europa Press

La pareja hizo pública la tragedia a través de las redes sociales. "Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé ha fallecido durante el embarazo. Gracias por vuestro cariño y apoyo. Elijah Raphael Gakpo, amado para siempre, nuestro hijo para siempre", escribió Noa van der Bij en Instagram. El propio Gakpo también quiso dirigirse a quienes les habían mostrado su apoyo. "Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Rogamos que se respete nuestra privacidad y se nos dé espacio. Gracias por vuestra comprensión", publicó el futbolista.

Pese al inmenso dolor, Gakpo decidió seguir defendiendo la camiseta de Holanda en el Mundial. Y el fútbol le regaló una noche inolvidable, aunque marcada por la tristeza. Su gol frente a Marruecos no solo acercó a la Oranje a la siguiente ronda, sino que se convirtió en un sentido homenaje al hijo que nunca pudo conocer.