El Gobierno de España se pronuncia sobre la final del Mundial 2030: "Nos la merecemos"

Este miércoles, el diario 'Times' publicó una noticia haciendo referencia a las intenciones de Gianni Infantino con la final del Mundial 2030. Según el medio británico, el dirigente de la FIFA le ha prometido a Marruecos que albergará el partido más importante del torneo si recibe apoyo de su federación en los próximos comicios a la presidencia. Un 'bombazo' que no pilla por sorpresa a nadie.

Milagros Tolón, ministra de Deportes, analizó en 'Hora 25' esta situación y se mostró confiada con albergar la final del Mundial, tal como se preveía desde un inicio. "Nos ha sorprendido mucho esta tarde. Lo más importante es que la FIFA lo ha desmentido. Estamos trabajando con la FIFA. Tenemos reunión con la FIFA en septiembre", aseguró.

Infantino celebra en Marruecos la Fiesta del Trono y acompaña al Rey Mohammed VI / X

El organismo presidido por Gianni Infantino desmintió esta información a través de uno de sus portavoces. "Es falso y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA ha hecho alguna promesa en relación con la organización de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2030. La FIFA tomará una decisión a su debido tiempo". La RFEF tampoco tenía constancia de este hecho.

"Vamos a seguir trabajando como hemos estado haciendo hasta ahora porque España tiene mucho que ofrecer. Somos campeones del mundo tanto masculinos como femeninos. Quiero recordar que España lideró con Portugal la candidatura y luego se adhirió Marruecos. La marca España en fútbol es ahora mayor que hace unos meses y vamos a trabajar para que la final sea aquí, en España", prosiguió la ministra.

España no quiere perder la final del Mundial 2030 / Europa Press

Sin embargo, por mucho que la intención de la RFEF como la del Gobierno sea la misma, Tolón dejó claro quién manda en esto. "Quiero dejar clara una cosa: quien decide es la FIFA. Pero yo apelo al sentido común y a las ventajas que tiene organizar eventos en España. Este país cuenta con una red de comunicación e infraestructuras actualizada y, sobre todo, seguridad. Con todas estas ventajas, estoy convencida de que la FIFA elegirá la final en España".

¿Bernabéu o Camp Nou?

Otro de los debates, en caso de que la final sea en España, es si se jugaría en el Bernabéu o en el Camp Nou. En este aspecto, la ministra no se mojó. "Como gobierno, queremos que la final sea en España. Será la FIFA quien decida, pero queremos que sea en España porque lo merecemos", remató, dejando clara la postura del ejecutivo.

Tolón no entró a valorar si había sido un error incluir a Marruecos en la candidatura, aunque volvió a dejar claro que es un aspecto que controla la FIFA y no el Gobierno. "Yo no voy a entrar a valorar porque son cuestiones deportivas que elige la FIFA. Ya lo hemos visto con este Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. La decisión le corresponde a la FIFA, que vio bien la candidatura con Marruecos, y nosotros seguiremos trabajando como hasta ahora", cerró.