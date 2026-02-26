Giro de guion en Marruecos: adiós a Walid Regragui con el Mundial en el horizonte

Son días convulsos en el seno de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF). Unas semanas atrás, desveló Santi Aouna en 'Foot Mercato' que Walid Regragui había dimitido como seleccionador nacional de Marruecos tras la dura derrota en la final de la Copa África ante Senegal, pero la propia FRMF desmintió dicha información mediante un comunicado.

"La Real Federación Marroquí de Fútbol desmiente categóricamente la información que circula en ciertos medios de comunicación sobre la dimisión del seleccionador nacional, el Sr. Walid Regragui", enunció. Un texto que, por lo visto, fue el mismo que se usó con Vahid Halilhodžić en 2022 y con Hervé Renard.

Regragui estaría agotado tras tres años de intensidad y un cóctel de emociones, incluidas la hazaña de alcanzar la semifinal del Mundial 2022, la decepcionante Copa Africana de Naciones 2023 y la dramática final de esta Copa África 2025. Y habría llegado a la conclusión de que su etapa al frente del banquillo de los Leones del Atlas habría llegado a su fin.

Se marcha por la puerta grande. Deja un legado enorme y se va con el mejor récord en la historia de la selección marroquí y la convicción de haberlo dado todo. La Real Federación Marroquí de Fútbol se tomó el tiempo necesario antes de aceptar su dimisión y aguardaba a encontrar a su sucesor antes de oficializar su marcha.

Walid Regragui, seleccionador de Marruecos / JALAL MORCHIDI

De acuerdo con la citada información, su heredero será Mohamed Ouahbi, preparador belga-marroquí que dirigió a la Marruecos sub-20 que fue campeona del mundo. Pasó 17 años en la cantera del RSC Anderlecht, donde fue mentor de muchas generaciones, desde Youri Tielemans hasta Adnan Januzaj y Leander Dendoncker, antes de que la FRMF lo llamara en marzo de 2022 para que se hiciese cargo de la selección sub-20.

Su impacto fue trascendental: llegaron a la final de la Copa Africana de Naciones Sub-20 en Egipto y ganaron el Mundial Sub-20 en octubre de 2025 en Chile, el primer título mundial de Marruecos en categorías inferiores, conseguido al derrotar a Argentina por 2-0 en la final. Un hito que le dio el cargo de la selección olímpica para Los Ángeles 2028.

Noticias relacionadas

La FRMF sondeó a Xavi Hernández y a otros técnicos internacionales, además de Tarek Sektioui, pero finalmente optó por un enfoque más juvenil con Ouahbi.