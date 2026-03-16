¡Otro giro de guion! La AFC asegura que Irán sí estará en el Mundial de 2026

A menos de tres meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presencia de la Selección de fútbol de Irán continua en el aire. El pasado miércoles 11 de marzo, Ahmad Doyanmali, ministro de deportes de Irán, confirmó la decisión de retirarse y no participar en el próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, desde la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) han querido enviar un mensaje de tranquilidad: Irán mantiene su intención de disputar el torneo. La incertidumbre, en estos momentos, es máxima.

La federación nos ha dicho que van al Mundial Windsor John

El secretario general del organismo continental, Windsor John, explicó en una rueda de prensa celebrada en Kuala Lumpur que, por el momento, no existe ninguna información que apunte a una posible ausencia del combinado iraní en la próxima Copa del Mundo. "Hasta el día de hoy, la federación nos ha dicho que van al Mundial. Son miembros nuestros y queremos que jueguen", aseguró el dirigente, quien insistió en que la AFC no ha recibido ninguna comunicación oficial que sugiera lo contrario. "Hasta donde sabemos, Irán va a jugar", reiteró.

La selección masculina de Iran antes de jugar un partido de clasificación para el Mundial 2026, contra Emiratos Arabes Unidos. / ABEDIN TAHERKENAREH

Las dudas sobre la presencia de 'Los Príncipes del Persia' surgieron en los últimos días a raíz de la creciente tensión política y militar en Oriente Medio, así como de algunas declaraciones procedentes del ámbito político que cuestionaban la conveniencia de que la selección viajara a Estados Unidos, uno de los países anfitriones del torneo.

El conjunto iraní, una de las selecciones más potentes del fútbol asiático en la última década, logró su clasificación para la cita mundialista tras una sólida fase previa. En el torneo quedará encuadrado en el Grupo G, donde se enfrentará a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Si finalmente se confirma su presencia, será la cuarta participación consecutiva de Irán en un Mundial, consolidando el crecimiento de una selección que se ha convertido en un habitual del máximo torneo internacional.

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¿Cuál será el desenlace?

Por ahora, a falta de 87 días para el arranque de la Copa del Mundo, la postura oficial de la Confederación Asiática de Fútbol es clara: Irán sigue en la hoja de ruta del Mundial. Se espera que dirigentes del fútbol iraní asistan al congreso anual de la FIFA el 30 de abril en Vancouver. Sin embargo, en estos momentos, todo lo que rodea a Irán es una incógnita.