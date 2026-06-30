Giorgio Barone, exchef de Cristiano Ronaldo: "No tenía un objetivo diario de proteínas, pero no comía nada de comida basura; tampoco azúcar"

Cristiano Ronaldo no está rindiendo al nivel esperado en el Mundial 2026, que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá, a pesar de llevar dos tantos. La selección portuguesa es una de las favoritas para alzar la Copa del Mundo, pero va por el cuadro difícil, donde se tendrá que ver las caras con Croacia en deciseisavos de final. En su lado del cuadro está España, Francia y Marruecos, entre las selecciones fuertes.

Una de las claves de que esté disputando el Mundial como delantero indiscutible de la selección portuguesa es su alimentación, algo de lo que habló su exchef Giorgio Barone, quien fue su cocinero durante su estancia en Italia con la Juventus, en 'Covers'.

El cocinero reveló que la alimentación del exjugador del Real Madrid era "bastante normal", debido a que "no comía cosas muy caras... comía cosas normales, como la gente normal". Uno de los aspectos que quiso dejar claro es que hay que "desmentir el mito de que los futbolistas comen cosas especiales".

Los ingredientes principales de la dieta de la pareja de Georgina Rodríguez son la palta, el huevo, el arroz negro o rojo, el pescado y el pollo, según destapó el chef en 'Covers'. Por otro lado, reconoció que Ronaldo no tiene una obsesión con las estadísticas de su alimentación.

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles contra Uzbekistán / EFE

Una de sus cenas más habituales del portugués es salmón o bacalao magro, espinacas frescas, un limón, aceite de oliva virgen extra de alta calidad y arroz negro.

Lo que está más que descartado en su dieta es la harina. "Si necesita carbohidratos, los obtiene de las verduras, así que no necesita nada hecho con harina. Nada como pasta, pan u otro tipo de alimentos", señaló.

La alimentación de Cristiano Ronaldo, en el punto de mira / ANTÓNIO PEDRO SANTOS / EFE

Además, quiso dejar claro que la disciplina del delantero "es verdaderamente única", pues "he trabajado con muchos jugadores, incluso campeones del mundo... Comen bien, pero a veces se permiten algún capricho. No tienen la disciplina que tiene Cristiano".

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Ni tan siquiera se permite un día libre: "Él no come comida basura. Nunca. Nada de azúcar. Ni siquiera en el café".