Gilberto Mora, el único menor que deslumbra en el Mundial

Gilberto Mora es algo más que una joven promesa. El mexicano es el único jugador menor de edad que actualmente se encuentra disputando el Mundial con su selección. Con tan solo 17 años, Mora es el segundo jugador más joven en ser titular en un partido de Copa del Mundo, solo por detrás de Pelé.

El futbolista fue una pieza clave con su selección ante el partido de Ecuador que cayó a favor del equipo Azteca y su talento, que ha llamado la atención en los últimos meses de grandes equipos de la talla del Real Madrid, el Barça o incluso el Manchester United, sigue siendo uno de los grandes atracivos de un torneo que cada vez se vuelve más atractivo para él.

Su juventud destaca compitiendo contra jugadores más experimentados que rozan los 40, como Modric, Ronaldo o el portero de Cabo Verde Vozinha. A pesar de su edad, ha demostrado tener la calidad necesaria para ser fundamental en la cita continental y representar a una generación más joven que viene pisando fuerte.

La pasión por el futbol le viene desde siempre; el padre, Gilberto Mora Olayo, fue un conocido exjugador y entrenador. Un amor por este deporte que ha sabido transmitir a su hijo desde bien joven.

Siempre vinculado al fútbol

Con tan solo 15 años, Mora debutó en Primera División en Tijuana. A los 16 jugó con la selección mexicana gracias a la confianza que Javier Aguirre depositó en él. Y ahora, con 17 años, ha sido capaz de romper un récord establecido en 1958: el de Pelé.

Ya posee el récord global como el jugador más joven en ganar un torneo continental importante, tras conquistar la Copa Oro 2025 con solo 16 años, superando los registros de Lamine Yamal y Pelé. Aunque tiene cosas por pulir. Pese a que tiene desparpajo en el campo y el buen manejo del balón, su juventud también le supone una limitación en cuanto al físico. Mora mide 1,68 metros y pesa 62 kilos, unas características que pueden descompensarle frente a otros jugadores más desarrollados. Pero considerando su edad, aún puede crecer y fortalecerse.

Tiene que cumplir los 18

Xolos blindó a Mora con un nuevo contrato y una cláusula de unos 20 millones de libras. Un precio de ganga para las billeteras de la Premier League, considerando que se están llevando a una joya que ha demostrado su calidad en un Mundial.

Gil Mora ha sido una de las revelaciones de este Mundial y eso le vale para fichar por equipos más grandes, aunque en caso de que se le presente una oferta atractiva en algún club europeo, el fichaje tendría que esperar un poco después del final del Mundial 2026, ya que el futbolista debe cumplir la mayoría de edad antes de concretar un traspaso a Europa desde México.