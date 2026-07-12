Gianni Infantino lo confirma: la FIFA "estudiará" un gran cambio para el Mundial 2030

La FIFA vuelve a plantear un cambio histórico para la Copa del Mundo. A pocos días de acabar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, que estrenaba un nuevo formato de 48 selecciones participantes, el presidente del organismo, Gianni Infantino, confirmó que la posibilidad de ampliar el torneo hasta 64 equipos para la edición de 2030 es una realidad.

"Sin duda, un torneo con 64 selecciones es una cuestión que se examinará y debatirá en los comités pertinentes tras este Mundial", dijo este domingo Infantino al medio suizo 'Bluewin'.

El próximo Mundial, organizado principalmente por España, Portugal y Marruecos, con los partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay por el centenario del torneo, podría convertirse así en el más grande de la historia.

"El Mundial es para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica", añadió el dirigente, defendiendo que el crecimiento del fútbol mundial justifica abrir las puertas a más países. "Todas las naciones deberían poder soñar con participar en un Mundial. Se puede ver que el nivel de las selecciones es extremadamente alto y cada vez lo es más en todo el mundo."

"Si no les das a los países más pequeños la oportunidad de participar en un Mundial, no tendrán el incentivo para seguir mejorando", agregó Infantino.

El directivo defendió que el aumento de selecciones participantes había sido un "éxito rotundo" y defendió que el crecimiento del nivel competitivo de las selecciones menos habituales justifica seguir ampliando el torneo.

"Todos jugaron a un alto nivel. Equipos de todos los continentes marcaron goles y consiguieron al menos un punto. Nueve de cada diez equipos africanos llegaron a la fase eliminatoria. En el último Mundial, solo había cinco equipos de África. Esto demuestra la importancia de incluir a todos los equipos y darles la oportunidad de participar", decía Infantino.

Si finalmente prospera la iniciativa, el Mundial de 2030 pasaría a contar con 64 participantes y un total de 128 encuentros, una cifra sin precedentes en la historia de la competición.

Los detractores de la propuesta

La confirmación de Infantino llega después de que el rumor haya estado sobrevolando las tertulias del Mundial durante semanas. La idea de un Mundial con 64 selecciones nació meses atrás desde Sudamérica. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, trasladó la propuesta a la FIFA, mientras que el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, respaldó públicamente la iniciativa.

Domínguez llegó a definir el proyecto como un "sueño", al considerar que una edición especial por el centenario del torneo debería reunir al mayor número posible de selecciones y permitir una participación más amplia de todos los continentes.

En este sentido, el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, se mostró hace varios días contrario a la iniciativa, calificando la idea como "mala", al considerar que podría perjudicar tanto el prestigio del Mundial como el valor de las fases de clasificación.

En la misma línea se pronunció el presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, quien también expresó su rechazo a incrementar nuevamente el número de participantes.

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Por el momento, la FIFA no ha tomado ninguna decisión definitiva. El organismo debatirá oficialmente la propuesta una vez concluya el Mundial de 2026 y serán sus comisiones las encargadas de valorar la viabilidad deportiva, organizativa y económica del proyecto.