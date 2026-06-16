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MUNDIAL 2026

Ghana apela la decisión de Canadá de no permitir la entrada de Thomas Partey para el Mundial

El centrocampista del Villarreal, acusado de delitos sexuales en Inglaterra, se ha visto impedido de viajar a Canadá para afrontar el debut mundialista de su selección

Thomas Partey, en un partido de Ghana ante Portugal

Thomas Partey, en un partido de Ghana ante Portugal / EFE

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EFE

Washington

Ghana apeló este martes ante un tribunal federal de Canadá la decisión de las autoridades de inmigración del país norteamericano de no permitir la entrada del futbolista de la selección ghanesa Thomas Partey, que afronta cargos penales tras ser acusado de violación y agresión sexual en el Reino Unido.

El recurso se presentó un día antes del debut mundialista de Ghana ante Panamá en Toronto, adonde se ha impedido viajar al centrocampista del Villarreal.

Sin Partey en la comitiva, la selección africana aterrizó el lunes en Toronto procedente de EE.UU., donde tiene su campamento base para el torneo en el estado de Rhode Island.

Aunque las autoridades canadienses no han explicado públicamente los motivos de la decisión, diversos medios han vinculado el caso con los procedimientos judiciales abiertos contra el futbolista en Inglaterra.

Partey, de 32 años, ha sido acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias presentadas por cuatro mujeres por hechos supuestamente ocurridos entre 2020 y 2022. El jugador se ha declarado inocente de todos los cargos y está a la espera de juicio.

La Cancillería de Ghana ya tachó de "prepotente y extremadamente injusta" la decisión de las autoridades canadienses.

“El Gobierno de Ghana está decidido a explorar y agotar todos los recursos diplomáticos, legales y administrativos disponibles bajo el derecho canadiense e internacional (...) para garantizar una consideración completa y justa de todas las cuestiones legales y fácticas pertinentes de conformidad con el debido proceso”, indicó.

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Aunque pesa la posibilidad de que se pierda el debut de su equipo ante Panamá, Partey podría jugar el segundo y tercer partidos de la fase de grupos, ya que Ghana los disputará ante Inglaterra y Croacia en las sedes estadounidenses de Boston y Filadelfia, respectivamente.

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