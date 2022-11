El gesto de Cristiano Ronaldo ante Ghana que ha incendiado las redes

Una acción del astro portugués sobre el césped, y captado por las cámaras, se ha vuelto viral en redes sociales y todo el mundo habla de ello Estaba caminando cuando, de repente, se introdujo su mano izquierda dentro de sus partes más íntimas

Portugal ganó 3 a 2 a la selección de Ghana en un partido frenético que casi empata la segunda en el último momento. Si bien el golazo de Cristiano Ronaldo desde línea de penalti fue una sorpresa muy agradable, no se puede negar que el equipo portugués presentó algunos fallos garrafales sobre el terreno de juego.

Sin embargo, una acción del astro portugués sobre el terreno de juego, y captado por las cámaras, se ha vuelto viral en redes sociales y todo el mundo habla de ello.

Cristiano estaba caminando sobre el césped cuando, de repente, se introdujo su mano izquierda dentro de sus partes más íntimas, mientras la movía, para posteriormente agarrar algo, todavía desconocido.

What did he put in his mouth? Toffee mixed with what?#FIFAWorldCup #Portugal vs #Ghana #BlackStars