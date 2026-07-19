Gerard Piqué: "Da igual que a Messi le pongas uno, dos o tres jugadores para pararlo, va a encontrar la solución”

Gerard Piqué, en una entrevista concedida a 'AS', reflexiona sobre la final del Mundial, de quién llega en mejores condiciones, de qué factores serán clave para conocer al campeón, de Leo Messi, del Barça... Un poco de todo, siempre con aportaciones interesantes que llegan de quien ganó la única estrella que tiene la selección española bordada sobre el escudo de su camiseta, la de la final de Sudáfrica 2010. El exjugador del Barça situaba a España entre sus favoritas antes del Mundial, junto a Francia, Inglaterra y Brasil, mientras que Argentina no entraba inicialmente en ese grupo. Sin embargo, entiende que el desarrollo del campeonato ha acabado ofreciendo “una de las mejores finales que se puede ver”.

Messi, Jordi Alba y Piqué, en una fotografía de 2018. / Juan Herrero / EFE

“Estamos hablando de dos de las mejores selecciones por los jugadores que tienen”, explicó Piqué, que también destacó el carácter histórico del encuentro. “Para nuestros intereses puede suponer la segunda estrella, pero también para Leo su segundo Mundial seguido”. Sobre Lamine Yamal, añadió que, si gana España, “con 19 años está ante una situación única, de poder ser uno de los jugadores más jóvenes en ganar un Mundial”. Piqué prevé un partido en el que Argentina tratará de imponer su intensidad desde el inicio. “Argentina va a marcar territorio desde el principio. Es su estilo, su manera de entender el fútbol, y España no puede dejarse influir por eso, tiene que centrarse única y exclusivamente en el fútbol”, afirmó.

Lamine Yamal, con el polo de la selección española / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El exdefensa considera que la selección debe mantenerse fiel a su identidad. “Una de las fortalezas de España es que siempre juega de la misma manera, sea cual fuere el marcador. Aprieta arriba, quiere ser protagonista, tener la pelota”. Y añadió: “Si España consigue tener el mando del balón, con jugadores para ello, y luego aprieta arriba de manera agresiva y sin miedos, tiene más posibilidades de ganar”. Su conclusión es clara: “Para ganar tenemos que ser más radicales que nunca en nuestro estilo”.

La actual selección y el peso del Barça

Piqué no duda al valorar el funcionamiento colectivo del equipo de Luis de la Fuente. “Como equipo, España es la mejor”, aseguró. También remarcó que su presencia en la final responde a sus méritos durante el torneo: “Tengo claro que si está en la final, como Argentina, es porque se lo merecen”. El exinternacional español ve similitudes entre la actual selección y la campeona del mundo en 2010. “Son muy parecidas”, señaló, antes de recordar que el equipo de Sudáfrica tampoco llegó al torneo con la condición de favorito absoluto. “Estoy convencido de que la Selección de ahora, con Pedri, Lamine, Cubarsí, etcétera, será igual o mejor que la de 2010, pero le falta tiempo”.

Pedri y Piqué entrenando en el FC Barcelona / EFE

Dentro de ese grupo, Piqué destacó especialmente a Pedri. “Soy muy fan de Pedri, porque es el fútbol”, afirmó. También valoró la capacidad del equipo para mantener su nivel cuando el centrocampista blaugrana no está sobre el terreno de juego: “Me ha sorprendido mucho el hecho de que sacando a Pedri el equipo juegue igual de bien, y eso es mérito del seleccionador”. Piqué también puso en valor otros nombres de la selección, como Fabián, Mikel Merino u Oyarzabal, y destacó la solidez defensiva del equipo. “España juega increíble al fútbol, y eso no significa que tengas que marcar cuatro o cinco goles en cada partido, y menos en un Mundial”, explicó.

Los elogios a Messi

Piqué dedicó también una parte importante de su análisis a Leo Messi. El exdefensa explicó la vigencia del argentino a partir de su capacidad para interpretar el juego. “Messi tiene muchas cosas y una de ellas es la inteligencia. Él es consciente de que físicamente ya no tiene 25 años, pero sabe perfectamente encontrar las posiciones donde puede hacer daño”. También subrayó sus cualidades técnicas. “Su talento es innato, único, que le hace encontrar las mejores situaciones para estar cerca del área, asociarse muy rápido en pases muy cortos o echarse a una banda y poner centros fantásticos. Ni que decir tiene que es el mejor definiendo dentro del área”.

Leo Messi, leyenda absoluta del FC Barcelona / VALENTI ENRICH

Piqué considera que Messi sigue influyendo tanto por su rendimiento como por lo que provoca en sus compañeros. “Contagia al resto de jugadores y les motiva para superarse”, afirmó. De cara a la final, advirtió sobre la dificultad de limitar su impacto. “Da igual que a Messi le pongas uno, dos o tres jugadores para pararlo, va a encontrar la solución”. Y añadió que la atención sobre el argentino puede generar espacios para otros futbolistas: “Argentina no es solo Messi”. Sobre su candidatura al Balón de Oro, Piqué señaló: “Claro que se merecería ganarlo y sería la mejor manera de cerrar su círculo”. Finalmente, al ser preguntado por su preferencia para la final, respondió: “Ojalá gane España, pero si gana Argentina, también me alegraré por Messi”.