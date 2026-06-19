La 'generación Lamine' irrumpe en el Mundial

Lamine Yamal todavía no ha podido sacar a relucir su fútbol en este Mundial por culpa de la lesión en el tendón de la corva que sufrió el pasado mes de abril. Pese a ello, su entrada al terreno de juego en el duelo contra Cabo Verde levantó de sus asientos a los aficionados, que ven en la estrella del Barça como el nuevo exponente del fútbol mundial.

La primera jornada de la Copa del Mundo puso en el foco a otros jóvenes talentos, nacidos entre 2006 y 2008, que están llamados a reinar en el futuro. En la selección española, además de Lamine, sobresale Pau Cubarsí. El central del Barça, que fue titular en el estreno mundialista, tuvo poco trabajo, pero aportó seguridad en la zaga de la 'Roja' en su debut en una gran competición de selecciones, tras su no convocatoria para la Eurocopa.

Hamza debuta oficialmente en el Mundial con Egipto / Instagram @egyptnt

En el juvenil azulgrana ha brillado en este tramo final de temporada Hamza Abdelkarim, que recaló en enero procedente del Al-Ahly. En ese tiempo, ha marcado seis goles en once compromisos, que le han valido para debutar con la selección de Egipto. El delantero, además, disputó 14 minutos en el empate contra Bélgica, en el que se convirtió en el futbolista árabe más joven en jugar en un Mundial.

Aunque si hablamos de talento precoz, hay que mencionar a Gilberto Mora, el jugador más joven en esta edición, con solo 17 años. El mediapunta del Tijuana jugó 24 minutos en el partido inaugural de la Copa del Mundo entre su combinado, México, y Sudáfrica. Aunque no tuvo protagonismo ante Corea del Sur, apunta a ser titular en el último encuentro de la fase de grupos frente a la República Checa, en el que puede convertirse en el segundo goleador más joven de la historia de los mundiales, solo por detrás de Pelé.

Gilberto Mora debuta en el Mundial / Selección mexicana

Quien ya ha dejado su sello como goleador es Ibrahim Mbaye. El senegalés, campeón de Europa con el PSG, partió desde el banquillo en la derrota de su selección contra Francia, país en el que nació y al que representó en las categorías inferiores. Al extremo le bastaron 20 minutos para marcar su primer tanto en un Mundial tras una buena cabalgada por banda derecha.

Por otro lado, Ayyoub Bouaddi, que también priorizó jugar para Marruecos antes que con los galos, manejó la batuta de los africanos en el meritorio empate contra Brasil. Su exhibición ha llamado la atención de los grandes clubes europeos, entre ellos el Real Madrid, que ya se ha interesado en el fichaje del centrocampista del Lille. Olivier Giroud, su compañero en el conjunto francés, ya lo compara con Sergio Busquets y Patrick Vieira.

Yan Diomande, en el amistoso frente a Francia / @yandiomande

Luka Vuskovic y Yan Diomande también están destinados a mover una buena cantidad de dinero este verano. El central croata, muy poderoso en el balón parado, pues ha marcado seis goles este curso con el Hamburgo, participó en 66 minutos en la derrota de su selección ante Inglaterra. El FC Barcelona, entre otros, ya ha preguntado por él al Tottenham, club que posee sus derechos tras ficharlo en 2023 del Hajduk Split.

Por su parte, el costamarfileño maravilló a todos en la victoria de su combinado contra Ecuador. El exjugador del Leganés ha cuajado una temporada sobresaliente en el Leipzig, con el que ha marcado doce goles y ha repartido ocho asistencias. El conjunto alemán, que pagó 20 millones de euros por él hace un año, lo tasa en más de 100 'kilos', una cifra que puede incrementar si continúa a este nivel con Costa de Marfil.

Kerim Alajbegovic celebra la victoria de Bosnia y Herzegovina en los playoffs eliminatorios del Mundial / EFE

El que ya ha cambiado de club este verano es Kerim Alajbegovic. El Bayer Leverkusen ha repescado por ocho millones de euros al bosnio nacido en Alemania, que marcó 13 tantos y dio cuatro pases de gol en su 'mili' en Salzburgo. El extremo, uno de los héroes de la repesca contra Italia, pues anotó uno de los penaltis de la tanda, arrancó el Mundial de suplente, ya que solo jugó 16 minutos en el estreno ante Canadá. No obstante, en el encuentro de este jueves contra Suiza ya partió de inicio y no fue sustituido hasta el minuto 91.

Behruzjon Karimov, lateral derecho de Uzbekistán, también salió como titular en el primer partido de la historia de su selección en un Mundial contra Colombia. Pese a su inexperiencia en una gran cita, el jugador de 18 años, del Surkhon Termez uzbeko, rindió a un muy buen nivel. Incluso, pudo marcar un golazo desde fuera del área en los compases finales, pero su lanzamiento se estrelló en el palo.