Gelson Fernandes: "Este Mundial ya es histórico para África; Cabo Verde es un modelo a seguir"

Pocas voces resumen mejor la historia de Cabo Verde en este Mundial que la de Gelson Fernandes. Nacido en el archipiélago, exinternacional suizo con tres Mundiales a sus espaldas —incluido el gol que tumbó a España en Durban en 2010— y hoy Director Regional para África de la FIFA, Fernandes vive con emoción especial el torneo de los 'Tiburones Azules', que este viernes se miden a la Argentina de Messi en los dieciseisavos de final en Miami.

"El apoyo de la FIFA ha sido, y sigue siendo, esencial para Cabo Verde, para su federación y para el desarrollo del fútbol en el país", explica el dirigente. "La federación es un auténtico modelo a seguir, teniendo en cuenta las dificultades que ha afrontado en el pasado y los retos naturales de organizar el fútbol en un archipiélago, desde la logística hasta las infraestructuras".

Gelson, es 'Mr. Africa' en la FIFA / FIFA

17 proyectos del programa Forward

Fernandes detalla el trabajo conjunto: "Trabajamos estrechamente con Cabo Verde para encontrar las mejores soluciones: garantizar que los jugadores tengan oportunidades de competir, que los campeonatos puedan celebrarse y que el conocimiento se transfiera, ya sea a los árbitros o a quienes gestionan equipos en todos los niveles. Y ha funcionado".

El país ha canalizado los recursos del programa FIFA Forward hacia infraestructuras, estructuras competitivas y selecciones nacionales. "En total, hasta ahora, hablamos de 17 proyectos diferentes: desde la construcción de campos de césped artificial en el municipio de Santa Cruz, en la isla de Santiago, que han beneficiado a múltiples equipos de la región y creado más oportunidades para que los jóvenes jueguen, hasta la renovación del estadio Adérito Sena en la isla de São Vicente, además del apoyo continuado a las selecciones nacionales, incluida la sub-17. Son ejemplos concretos del impacto que FIFA Forward puede tener en una federación", subraya.

"Refuerza el vínculo con la tierra de los padres"

El torneo está siendo especialmente emotivo para el continente africano, con Cabo Verde, RD Congo o Sudáfrica alcanzando las eliminatorias. "Este ciclo mundialista ya es histórico para muchas naciones africanas. Está creando recuerdos para toda la vida y, a nivel personal, me ha resultado profundamente emocionante, porque estos éxitos refuerzan el vínculo entre los nacidos fuera de su país de origen y la tierra de sus padres. Fortalece esa conexión y la convierte en motivo de un orgullo aún mayor. Es precioso presenciarlo", confiesa.

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Y concluye: "Para mí, cada vez que veo al equipo jugar en este Mundial es un nuevo logro. Estoy increíblemente orgulloso de todos los que trabajaron junto a nosotros para construir esto. Esta clasificación trae verdadera felicidad, y naturalmente algo de orgullo, por el trabajo realizado y el impacto que la FIFA ha podido tener en un país como Cabo Verde".