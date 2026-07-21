Gavi zanja la polémica con Paredes: "También hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta"

Gavi volvió este martes a Los Palacios y Villafranca para recibir el cariño de los suyos apenas unas horas después de proclamarse campeón del mundo con la selección española. El centrocampista del Barça fue homenajeado en su localidad natal junto a Fabián Ruiz en un acto organizado por el Ayuntamiento, que también sirvió para reconocer la histórica conquista del segundo Mundial de España.

Entre los reconocimientos, el municipio confirmó que uno de sus campos de fútbol llevará el nombre de Gavi y que compartirá un monumento con Fabián Ruiz y Jesús Navas, tres campeones del mundo nacidos en la localidad. Además, ambos futbolistas recibieron su peso en tomates, una tradición del municipio sevillano.

Más allá del homenaje, Gavi también fue preguntado por uno de los episodios más polémicos de la final del Mundial frente a Argentina. Tras el pitido final, cuando los jugadores españoles celebraban el título, se produjo una tángana que tuvo como protagonistas a varios futbolistas de ambos equipos. Leandro Paredes se encaró con Eric García y llegó a agarrarle por el cuello. Gavi acudió en defensa de su compañero y acabó en el suelo tras el enfrentamiento, en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y que han llevado a la FIFA a abrir una investigación de oficio para estudiar posibles sanciones.

"No creo que tengan que ser suspendidos"

Lejos de avivar la polémica, el centrocampista azulgrana rebajó el tono y aseguró que no es partidario de que el internacional argentino reciba un castigo adicional. "No, no. Te digo la verdad y es que no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta. Quizás lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está. Pero como te digo, al final creo que todo es fútbol y tiene que ser siempre así", zanjó sin querer entrar en mucha polémica.

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Con estas palabras, Gavi quiso pasar página a un episodio que no empañó el desenlace de una final histórica para la selección española. El centrocampista prefirió restar importancia a lo sucedido sobre el césped y centrar el foco en el título mundial conquistado por la Roja, dejando en manos de la FIFA cualquier decisión sobre las posibles sanciones derivadas de la tángana.