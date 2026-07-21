Gavi se rinde a Messi con un mensaje para la eternidad

Leo Messi reapareció en las redes sociales con una publicación en su cuenta de Instagram que no tardó en provocar numerosas reacciones. Entre ellas destacó la de Gavi, quien quiso mostrar públicamente su admiración por el futbolista argentino.

“Eres el número 1, para siempre. ❤️”, escribió el centrocampista del Barça en respuesta a la publicación del exazulgrana.

La respuesta de Gavi a Leo Messi / Instagram

Un mensaje breve, pero muy significativo, que refleja el enorme respeto que Gavi siente por Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos. A pesar de que ambos no llegaron a coincidir en el primer equipo del Barça, el argentino continúa siendo una referencia absoluta para el joven jugador andaluz y para toda una generación de futbolistas formados en La Masia.

El cariño de Gavi hacia Messi también tuvo continuidad sobre el césped. Después de conquistar el título, los jugadores españoles formaron un pasillo de honor para recibir a los futbolistas argentinos cuando acudieron a recoger las medallas de subcampeones. Los internacionales del Barça se sumaron así a un gesto de respeto hacia Messi en uno de los momentos más dolorosos de la carrera del argentino.

Muestras de afecto

Pese a la tensión que se había vivido tras el pitido final y a los enfrentamientos protagonizados por algunos jugadores argentinos, los campeones españoles quisieron reconocer la trayectoria del antiguo capitán azulgrana. Todos los jugadores acudieron a consolar a Messi a la conclusión del partido.

La imagen de los futbolistas del Barça homenajeando al que durante tantos años fue el gran referente del club dejó una de las escenas más emotivas de la ceremonia. Para Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Ferran Torres y el resto de representantes azulgranas de la selección, Messi continúa siendo mucho más que un rival: es el futbolista que marcó una época en el Camp Nou y el espejo en el que se miró toda una generación. Y así se lo demostraron.

El comentario de Gavi en Instagram confirmó ese sentimiento. Aunque el centrocampista andaluz no llegó a coincidir con Messi en el primer equipo del Barça, siempre ha expresado una profunda consideración hacia el argentino. “Eres el número 1, para siempre” resume la admiración que Leo sigue despertando entre los jóvenes futbolistas formados en el universo azulgrana, incluso después de haber sido rivales en una final de un Mundial.