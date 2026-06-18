Gavi: "Si estás en mi equipo, me amas; si no estás en mi equipo, seguramente me querrás matar"

Gavi vive su segundo Mundial con solo 21 años. El centrocampista del Barcelona, uno de los ocho azulgranas convocados por Luis de la Fuente para el torneo en Estados Unidos, fue titular en el debut de España contra Cabo Verde, un partido que terminó en empate y que dejó un reguero importante de críticas. Él, precisamente, fue uno de los que más centró los focos tras ser titular en el extremo izquierdo. Sin embargo, el jugador las encaja con la naturaleza de quien ya sabe lo que es cargar con el foco desde muy joven.

Marc Cucurella y Gavi durante una pausa de hidratación en el España - Cabo Verde en el Mundial 2026 / EFE

Gavi atendió a 'RAC1' desde la concentración de la Roja en Chattanooga y habló largo y tendido. "La gente se pensaba que Cabo Verde era una banda y no es así. Hoy en día físicamente todas las selecciones ya son muy fuertes y a lo mejor a nosotros nos costaría más una selección como Cabo Verde que, por ejemplo, Francia o Inglaterra", explicó el centrocampista, que reconoció las carencias colectivas del equipo en ese partido. "Al final te encierran ahí atrás todos metidos y no es fácil. Estuvimos muy espesos en los pases, la circulación era muy lenta y tenemos que mejorar en estas cosas", añadió.

Una misión distinta

Sobre su papel concreto en el esquema de De la Fuente frente a la selección africana, Gavi aclaró que su misión era diferente a la de un extremo convencional. "Era darle amplitud a Cucurella y yo más metido por dentro. No soy un extremo para estar abierto, puedo jugar de extremo metido por dentro, pero el otro día era difícil porque era una línea de cinco atrás y había pocos espacios", señaló. A pesar de ello, el barcelonista reivindicó su rendimiento con datos: según la FIFA, fue el mejor jugador del equipo en pressing, aunque ese detalle pasó prácticamente desapercibido en medio de la tormenta crítica.

Las críticas

Las reacciones negativas no le pillaron por sorpresa. "Ya me lo esperaba. Desde que debuté soy un jugador que siempre ha recibido críticas y, si te soy sincero, nunca me he venido abajo. No es que me guste, porque obviamente no me gusta recibirlas, pero es algo que me motiva siempre más", aseguró. El jugador entiende la lógica del foco mediático, aunque no siempre comparte los criterios con los que se le juzga. "La gente no sabe de fútbol. Se fija en tonterías, en asistencias, en goles. Para mí el fútbol es mucho más que eso", apuntó, antes de resumir con una frase su particular posición en el mundillo: "Si estás en mi equipo me amas, si no estás en mi equipo, me querrás matar seguramente".

Gavi, durante el partido contra Cabo Verde / Europa Press

La relación de confianza con De la Fuente es, en cambio, una constante en su carrera con la selección. "Siempre ha confiado en mí desde que debutó con la absoluta. Yo estaba ahí con él y siempre hemos estado juntos. Nos hemos demostrado mucho en el campo", recordó Gavi, que no pudo disputar la Eurocopa de 2024 por lesión pero regresa a un gran torneo con plenas garantías físicas. "Al 100%. La verdad que hace mucha calor aquí, los primeros días ha costado un poco, pero ya cada vez nos estamos acostumbrando más y vamos a mejor", afirmó.

Hazaña

Con solo 21 años, Gavi se convierte en uno de los poquísimos futbolistas de la historia en disputar dos Mundiales a esa edad, en una lista en la que figuran nombres como Pelé y Eto'o. El propio jugador recuerda que en el torneo de Qatar ya entró en los libros de récords al marcar un gol siendo el tercer jugador más joven de la historia del torneo por detrás del astro brasileño. Sin embargo, prefiere no detenerse demasiado en esa perspectiva histórica. "A medida que pasen los años lo voy a disfrutar más y voy a decir: 'Hostia, tiene mucho mérito'. Pero ahora hay tanta presión en nosotros con España que me focalizo en cada partido y no pienso en otras cosas", confesó.

Creo que Arabia Saudí hará lo mismo que Cabo Verde, se encerrará atrás

El próximo reto llega el domingo contra Arabia Saudí, un rival al que Gavi anticipa similar en planteamiento a Cabo Verde. "Creo que harán lo mismo que Cabo Verde. Nos encerrarán atrás y tenemos que mejorar en esas cosas", dijo, subrayando además la importancia de terminar primeros de grupo para evitar un posible cruce prematuro con Argentina. "Nosotros tenemos que ganar todos los partidos, sea quien sea el rival, y si podemos pasar primeros, mucho mejor para nosotros", zanjó.

Con la temporada del Barça ya en el horizonte, Gavi tampoco rehuyó hablar del reforzado Real Madrid, con Mourinho en el banquillo y fichajes como Cucurella o Bernardo Silva. Lejos de mostrarse inquieto, el centrocampista del Barcelona exhibió su carácter competitivo habitual: "Estoy más que preparado. Estoy muy motivado y me encanta todo esto. Contra el Madrid todos saben que es un partido especial para mí."