FÚTBOL INTERNACIONAL
Gattuso protege a Bastoni de los abucheos de Italia
El central del Inter, en la agenda del Barcelona, será uno de los atractivos del Italia-Irlanda de Norte de la repesca europea
Italia se paralizará este jueves para el duelo de la respesca entre la 'Azzurra' e Irlanda del Norte (20.45 horas). Por tercera vez desde 2018, la participación del combinado transalpino en el Mundial está comprometida. Los italianos ya se perdieron las ediciones de Rusia y de Qatar, y otro revés en la cita de Estados Unidos, México y Canadá sería letal para un país devoto de su equipo nacional.
Concentrados
Gennaro Gattuso no quiere distracciones y, contra todo pronóstico y con el visto bueno del seleccionador, la Federación optó por que el duelo se jugará en Bérgamo, descartando Milán o Roma como escenarios. El motivo es que 'Rino' quiere un ambiente hostil desde el principio frente a los británicos, sin que las rencillas entre clubes empañen un duelo en el que deben remar todos a una. Sin embargo, desde Italia están publicando cuál sería la principal razón para la elección del feudo de la Atalanta: Alessandro Bastoni.
El central del Inter de Milán está en el centro de la diana de la afición italiana desde que el pasado 14 de febrero provocó y celebró como si de un gol se tratara la expulsión de Pierre Kalulu, futbolista de la Juventus, en el transcurso del denominado 'Derby d'Italia'. Desde aquella simulación, Bastoni ha sido abucheado por la afición rival en todos los partidos que ha disputado, censurándole así su comportamiento antideportivo.
Regreso a casa
Bérgamo y la Atalanta son especiales para Bastoni. El central es producto de la cantera lombarda y dio sus primeros pasos como profesional en la 'Dea'. "Elegí este estadio por una razón sencilla: cuando vas a San Siro, está dividido entre los aficionados del Milan y del Inter, y después de diez minutos, puede haber abucheos después de un pase mal ejecutado", dijo el seleccionador nacional Gennaro Gattuso en una rueda de prensa del pasado lunes.
Bastoni está llamado a ser uno de los pilares de la 'Azzurra' de presente y de futuro, y uno de los grandes agitadores del mercado de transferencias del próximo verano. El Barcelona está muy interesado en sus servicios y el Inter podría ver la oportunidad para hacer caja con el futbolista. De momento, su pensamiento está en este Italia-Irlanda del Norte trascendental para todo un país.
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