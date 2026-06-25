Gessime Yassine, la perla marroquí que puede acabar en las manos de Xabi Alonso

Xabi Alonso tiene motivos para ver el Mundial. El tolosarra debe empaparse de sus jugadores, los que tendrá a su disposición para devolver la gloria, de manera definitiva, a Stamford Bridge. Pero también tendrá que estar atento a los que pueden llegar a su equipo durante este mercado de verano o en las próximas ventanas de transferencias.

Su trabajo en el Bayer Leverkusen le avala, pese a la pésima experiencia en su Real Madrid. En Alemania consiguió sacar lo mejor de los veteranos y elevó el nivel de sus jóvenes promesas a cotas insospechadas. Sirva el caso de Wirtz como contundente ejemplo. Una operación que buscará repetir en el Chelsea.

Xabi Alonso enamora en Londres / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Prácticamente, aún no ha puesto un pie en Londres, pero ya tiene fichajes cerrados como Emanuel Emegha y Valentín Barco. Curiosamente, ambos vienen del Estrasburgo, equipo perteneciente a BlueCo, mismo conglomerado del Chelsea. Y en esta Copa del Mundo, varias perlas del cuadro francés, además de exhibirse al mundo, también se están mostrando a Xabi Alonso y al Chelsea.

Uno de ellos dejó su sello esta madrugada con Marruecos: Gessime Yassine, un extremo muy habilidoso que explotó en el pasado Mundial Sub-20 ante Chile y que, desde entonces, parece subido en un cohete que lo impulsa a quemar etapas a la velocidad de la luz.

Gessime Yassine celebra su gol a Haití con Hakimi / RONALD WITTEK / EFE

Autor del definitivo 4-2 ante Haití en una noche más trabajada de lo que dicta el marcador, Yassine firmó, seguramente, uno de los goles más sencillos de su corta carrera. Llegó a placer, sin oposición, después de una acción de Rahimi por banda. Sin embargo, el hecho de haber empujado el balón a la red puede atraer todas aquellas miradas que se quedarán embobadas por su talento.

Es un atacante zurdo, ágil, con el centro de gravedad bajo y con un desparpajo que solo se aprende en la calle. Es ese tipo de extremo que juega a pierna cambiada y que todos ustedes pueden imaginarse sin haberlo visto nunca. Personalidad, desborde, regate y buen último pase.

Nacido en Francia, en Salon-de-Provence, en 2005, hace nada y menos jugaba para el equipo sub-19 del Marignane. En 2024 se marchó al Dunkerque, de la Ligue 2, se hizo un nombre en el Mundial Sub-20 de Chile y acabó aterrizando en el Estrasburgo por siete millones de euros. En apenas un suspiro pasó de ser una promesa a una apuesta firme de BlueCo.

Gessime Yassine, con Marruecos / RONALD WITTEK

Y por eso puede acabar en las manos de Xabi Alonso. Porque el club alsaciano, desde hace un tiempo, es una estación clave en el mapa futbolístico del Chelsea. Si su talento se transforma en capacidad para cambiar partidos de manera regular, habrá muchas posibilidades de verle vistiendo la camiseta 'blue'.

El gol a Haití no resume todo lo que tiene, pero sí abre la puerta para que el Chelsea y Xabi lo vean. También estarán atentos a Samir El Mourabet, también del Estrasburgo, un poco eclipsado por el boom de Bouaddi y el trabajo de un El Aynaoui que ha relegado a Amrabat al banquillo.

Sea como fuere, el cuadro galo tiene mucho talento en sus filas, y eso significa que el Chelsea, si así lo considera, puede traspasarlo a Londres prácticamente en un movimiento inmediato. ¿Será el Mundial el vehículo definitivo a la élite para Yassine?