Gary Neville sigue atacando a Argentina: "Cometen muchos errores. Pasan de lo sublime a lo ridículo"

La victoria de Argentina sobre Inglaterra sigue generando polémica, aunque no precisamente por lo ocurrido sobre el terreno de juego. El foco se ha desplazado al cruce de declaraciones entre Cristian 'Cuti' Romero y el exinternacional inglés Gary Neville.

En la previa de la semifinal, varias figuras del fútbol británico, entre ellas Neville, pusieron en duda las opciones de la selección argentina. El exjugador del Manchester United se mostró convencido de que Inglaterra impondría su superioridad.

"No veo manera de que no marquemos al menos dos goles. Tienes a Cristian Romero y Lisandro Martínez, que parece que entre los dos regalan un gol por partido", afirmó el ahora analista antes del encuentro.

"La mejor-peor pareja de centrales"

Lejos de quedarse ahí, insistió en sus críticas al definir a la pareja de centrales como "la mejor y la peor del mundo al mismo tiempo. Pasan de lo sublime a lo ridículo".

Sin embargo, el triunfo de Argentina por 2-1 dejó en evidencia los pronósticos de Neville. Tras el pitido final, Romero aprovechó para responder con contundencia a las palabras del inglés. "Lo único que espero es que, cuando me retire, no sea tan estúpido", declaró el defensa de la Albiceleste.

Parecía que el intercambio terminaría ahí, pero la polémica ha continuado. Lejos de retractarse o rebajar el tono, Neville volvió a defender su postura.

Sigue alimentando la polémica

"Creo que sé de qué estoy hablando cuando analizo a un jugador", aseguró el exfutbolista, antes de recordar que Argentina ha recibido seis goles durante las eliminatorias.

Fue entonces cuando pronunció una frase que no tardó en generar más polémica en las redes sociales: "Si no tuvieran a Lionel Messi arriba, esos dos deberían ir a abrazarle cada minuto de cada día".

Neville argumentó que el capitán argentino es quien termina resolviendo los problemas defensivos del equipo de Lionel Scaloni. "Porque, siendo justos, él es quien tiene que sacarles del lío después de que hayan encajado dos goles contra Egipto, dos contra Cabo Verde, uno contra Suiza y uno contra Inglaterra", afirmó.

Pese a sus críticas, el inglés también quiso reconocer algunas de las virtudes de la pareja de centrales. "También dije que eran increíbles. Son una fuerza de la naturaleza. Van a ganar cada balón dividido y tienen una personalidad espectacular", explicó.

"Cometen errores, muchos errores"

No obstante, volvió a insistir en su principal reproche: "Cometen errores, muchos errores". Para reforzar su argumento, Neville también hizo referencia a la última temporada de Romero en el Tottenham que no ha sido muy positiva para el jugador y se ha caracterizado por la inestabilidad: "Jugó en un equipo que estuvo cerca del descenso y encajó 65 goles", señaló.

Por último, atribuyó parte de esos errores a la falta de experiencia del central argentino. "Creo que Romero todavía es relativamente joven. Aún no es un defensa experimentado. Sin Messi estaríamos hablando mucho más de ellos. Lo que vimos anoche fue una genialidad absoluta", concluyó.