Gary Neville, sobre el 'Cuti' Romero y Lisandro Martínez: "Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del Mundo"

Argentina es la actual campeona del mundo y bicampeona de América, además de haber logrado de nuevo llegar a las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA tras dejar en el camino con mucho sufrimiento a Cabo Verde, Egipto y Suiza. Todos estos logros en los últimos años provocan que se generen muchas opiniones en el entorno futbolístico sobre la albiceleste, y no todas ellas suelen ser positivas.

Es el caso de Gary Neville, exfutbolista inglés conocido por realizar de manera constante declaraciones incendiarias. Aprovechando la previa del apasionante duelo de semifinales que enfrentará a Inglaterra y Argentina, eternas rivales desde la guerra de las Malvinas, Neville analizó las características de la pareja de centrales argentina, criticando con dureza a Cristian 'el Cuti' Romero y Lisandro 'el Licha' Martínez.

"Entre los dos regalan un gol por partido"

En lo que va de Copa del Mundo tanto el 'Cuti' Romero como el 'Licha' Martínez han sido titulares en todos los partidos de Argentina, con la única excepción del intrascendente duelo de fase de grupos ante Jordania, en el cual no había nada en juego. Si bien las sensaciones dejadas por ambos han sido buenas, mostrando por momentos una gran solidez defensiva e incluso aportando en la faceta ofensiva con goles y asistencias ante Cabo Verde y Egipto en dieciseisavos y octavos, el exentrenador del Valencia, entre otros equipos, parece no tener en gran estima a ambos centrales.

Cristian Romero junto a Lisandro Martínez / Rafael Mario / Clarín

Gary Neville señala a la dupla como posible punto débil que los 'Three Lions' pueden explotar para intentar vengar las eliminaciones a manos de los sudamericanos en 1986 y 1998: "Tienen a Cristian Romero у Lisandro Martínez que entre los dos regalan un gol por partido...".

Incluso, el exjugador y extécnico va un paso más allá en su análisis de Romero y Martínez. "Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del Mundo porque por momentos son extraordinarios у, al instante, pasan de lo sublime al ridículo". Si bien es cierto que Argentina ha encajado seis goles en la Copa del Mundo, cinco con ambos protagonistas en el césped, las declaraciones de Neville están siendo recibidas como una falta de respeto por parte de la hinchada argentina, pues consideran que el inglés solo busca generar aún más polémica en un enfrentamiento caliente de por sí.