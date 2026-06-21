Garry Rodrigues, jugador de Cabo Verde: "Vozinha ya decidirá después si se va a México, ahora toca disfrutar del Mundial"

Tras la intervención del seleccionador Bubista, fue el turno de Garry Rodrigues. El experimentado extremo de Cabo Verde tomó la palabra para repasar el estado de euforia de su equipo y analizar el inminente duelo ante Uruguay. Un choque con un sabor muy especial para él por su reencuentro con un viejo conocido en la portería rival, aunque los focos sigan puestos en el gran héroe bajo los palos de su propia selección.

Elogios para el portero de moda

El guardameta Vozinha se ha convertido en una de las figuras más virales de este inicio de campeonato tras su exhibición ante España, levantando el interés de ligas extranjeras. Rodrigues quiso valorar el gran momento de su compañero de vestuario.

"Vozinha ha dado grandes partidos, es un gran arquero y una gran persona", destacó el extremo, haciendo referencia a los rumores que lo sitúan en el fútbol norteamericano: "Luego decidirá si se va a México o dónde se va, espero que él siga así y que luego encuentre el éxito en lo que le siga".

Un punto histórico ante La Roja

El atacante no ocultó la satisfacción del vestuario tras anular a la selección española en el debut mundialista. Sobre la gesta, confesó: "Para nosotros fue un gran resultado, nadie lo esperaba, sorprendimos, disfrutamos muchísimo".

Rodrigues puso en valor el rigor táctico de los suyos y la capacidad de anular a un rival de primer nivel. "Me sentí muy orgulloso de mi equipo de cómo jugamos, no les dimos muchas ocasiones y el empate fue bien merecido, cómo defendimos, les respetamos pero mantuvimos nuestra estrategia", apuntó el futbolista.

Con la moral por las nubes, el objetivo ahora es soñar en grande: "Estamos en un mundial increíble y podemos competir e ir a la próxima ronda y clasificarnos, espero que mañana tengamos un gran partido".

Reencuentro con Fernando Muslera

El choque ante el combinado charrúa tendrá un componente emocional ineludible para el extremo, nacido en Países Bajos, que se verá las caras con Fernando Muslera. Ambos forjaron una gran relación en Turquía. "Jugamos dos años con Muslera, fuimos campeones, jugué con él en Galatasaray, sé de su reputación, es mi amigo y hablamos siempre", relató.

Sin embargo, dejó claro que en el verde no habrá concesiones: "Mañana no va a ser mi amigo, es un gran placer jugar contra ellos y hay que disfrutar". Una situación insólita que reconoció vivir con sorpresa al asegurar que "nunca me hubiera imaginado enfrentado a Muslera en un mundial, cuando estuve con él lo había visto, toca tomarlo con seriedad".

Más allá del portero celeste, Rodrigues alabó el nivel global del equipo de Marcelo Bielsa. "Respetamos mucho al equipo, a los jugadores, son de las mejores ligas del mundo, un placer jugar contra jugadores de esa categoría", indicó, para luego dar la receta para competirles: "Seguir haciendo lo que hicimos las últimas veces, lo mostramos contra España". Para rematar el análisis del rival, sentenció: "Me encanta jugar contra ellos".

Orgullo nacional y la identidad del grupo

Para cerrar su comparecencia, Garry Rodrigues reflexionó sobre la identidad de una plantilla cimentada en la diáspora caboverdiana y el sentimiento de pertenencia que los une.

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"Muy orgullosos de representar a nuestro país, nací en Países Bajos, me siento muy orgulloso del grupo, algunos vienen del exterior", explicó. Sobre su propio arraigo y el de sus compañeros nacidos fuera del archipiélago, el atacante de 35 años zanjó cualquier duda: "Yo llevo aquí 14 años ya, sé cómo se siente nacido en Europa, pero en la selección no se nota la diferencia, pero vemos que todos quieren ser de la selección".