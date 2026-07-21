¿Quién ganará el Balón de Oro?

Ousmane Dembélé conquistó el último Balón de Oro, pero la batalla por suceder al delantero francés se presenta más abierta que nunca. El Mundial ha impulsado las candidaturas de Rodri, Lamine Yamal o Cubarsí, campeones con España, aunque figuras como Kylian Mbappé, Harry Kane, Michael Olise, Leo Messi o el propio Dembélé también cuentan con argumentos de peso. Goles, títulos, liderazgo y actuaciones decisivas entran ahora en juego. En SPORT queremos conocer tu opinión: ¿quién merece ganar el Balón de Oro 2026?