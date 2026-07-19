MUNDIAL 2026
Si no gana España, hay que saber perder: Dentsu dará el lunes libre a sus argentinos
El grupo lanza una acción interna con motivo de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina: si gana Argentina, los empleados argentinos de sus agencias en España tendrán el lunes libre.
Con motivo de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, dentsu ha puesto en marcha una acción interna que parte de una idea sencilla: si toca perder, al menos hay que saber hacerlo bien.
La compañía confía en que España levante la copa y el lunes sea un día de celebración para todos. Pero, si finalmente gana Argentina, dentsu dará el día libre a sus empleados argentinos en España como gesto de deportividad y reconocimiento a una comunidad muy presente en sus agencias.
La acción juega con el tono emocional y competitivo que despierta una final de estas características y lo transforma en una idea de convivencia interna: apoyar a España, celebrar el fútbol y, pase lo que pase, mantener el humor.
La compañía reconoce que, si Argentina se lleva el Mundial, quizá lo más prudente sea dejar que sus empleados argentinos celebren la victoria fuera de la oficina. Una forma de canalizar la pasión futbolera, evitar bromas demasiado largas en los pasillos y recordar que, incluso en una derrota, también se puede ganar en buen ambiente y tomándose las cosas con buen humor.
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