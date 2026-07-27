Gabriel Rufián: "Celebré el Mundial de España, una selección llena de catalanes y vascos. Se puede ser independentista e ir con España, canté todos los goles"

Gabriel Rufián vuelve a estar en boca de todos por los comentarios que ha realizado después de que España conquistara su segundo Mundial en el MetLife Stadium. El político de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) compartió su punto de vista al respecto en X, antes conocido como Twitter, donde expresó que la victoria de la selección española ante Argentina fue completamente justa y, además, apuntó al presidente de la FIFA. "España 1- Infantino 0", escribió en la red social de Elon Musk.

Horas después, el político comentó que "miles de personas en Euskadi y Catalunya animan a la Selección española simplemente porque está llena de vascos y catalanes y porque (aún) no pueden animar a la selección vasca y catalana. Selecciones que no llegarán sin suficiente apoyo popular", siendo su caso.

Quiso dejar claro que "eternamente cabreados e insultándoles, señalándoles o menospreciándoles no parece la mejor manera de llegar a ese apoyo popular. Para ganar un país hay que entender y aceptar la diversidad ese país. A no ser que quieras ser una tribu y no un país, claro".

Rufián se sincera en 'laSexta Xplica'

Rufián fue uno de los últimos invitados a 'laSexta Xplica', donde se abrió en canal para hablar del triunfo de España en el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. No dudó en reconocer al presentador José Yélamo que "soy muy futbolero", por lo que celebró el triunfó de la selección de Luis de la Fuente por todo lo alto.

"Yo fui con España, una selección llena de catalanes, vascos y con Borja Iglesias", desveló. No obstante, Yélamo le recordó: "Bueno, también hay andaluces, canarios...".

El político de ERC comentó "sí, pero bueno, por lo que me toca a mí, dijéramos... y juegan la hostia". En ese instante, el periodista de 'laSexta Xplica' le dijo: "Te han dado por decir que ibas con España". A lo que Rufián expresó: "¿Cuándo no me dan?".

Gabriel Rufián y José Yélamo / La Sexta

Sobre si se puede ir con España siendo independentista o republicano, el de ERC fue claro "se puede". "Ir con una selección que juega la hostia, que está llena de gente joven, con virtudes como el esfuerzo, la resistencia, me parece normal", aseguró.

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Por último, el político reconoció que no solo celebró el tanto de Ferran Torres, sino que hizo lo propio con todos los goles que anotó España durante el Mundial.