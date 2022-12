Gabriel Jesús, operado de la rodilla derecha

El delantero del Arsenal, que abandonó la concentración con Brasil, tiene una lesión más grave de lo que se esperaba El conjunto inglés ha comunicado su operación a través de las redes sociales: podría estar tres meses de baja

Gabriel Jesús sufrió una lesión en la rodilla en el último partido de fase de grupos ante Camerún. Tras partir desde el banquillo en los dos primeros partidos, se le brindó una oportunidad de oro: ser titular y dar argumentos a su técnico para gozar de más minutos. Sin embargo, el desenlace no fue el esperado. El carioca arrastraba unas molestias en la rodilla que se agravaron contra el conjunto africano y que acabaron derivando en una lesión que le obligó a abandonar la concentración con la 'canarinha'.

Las pruebas realizadas sobre el jugador del Arsenal el pasado sábado determinaron que Gabriel Jesús debía abandonar la concentración. Tras la decisión, voló a Londes.

🗞 Gabriel Jesus has successfully undergone surgery to his right knee 👇