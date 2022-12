Van Gaal, sobre Luis Enrique: "No puedo juzgarle como entrenador"

El técnico neerlandés lamentó la salida del seleccionador español Luis Enrique estuvo bajo las órdenes de Van Gaal cuando este entrenaba al Barça

Louis Van Gaal, entrenador del equipo de Países Bajos, no quiso pronunciarse sobre el final de Luis Enrique como seleccionador de España, aunque lamentó la salida tras el Mundial de Qatar 2022 de quien fue su jugador en el Barcelona.

"He sido su entrenador. Gané el campeonato dos veces con el Barcelona y Luis Enrique era el más importante, o uno de los jugadores más importantes en ese momento. El número diez. Siempre estuvo ahí. Muy profesional. Lamentablemente, yo no puedo juzgarlo como entrenador", destacó. "Lo siento mucho por él. Nunca es fácil cuando te despiden. No siempre tiene que ser el entrenador el que se cae", expresó Van Gaal en la rueda de prensa previa al encuentro que Países Bajos va a disputar con Argentina, en los cuartos de final del Mundial.

Días atrás, Louis van Gaal aseguró estar "orgulloso" de ver dónde han llegado Luis Enrique y el actual entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, a quienes tuvo a sus órdenes como jugadores en el club español. "Luis Enrique y Xavi eran dos jugadores que estuvieron conmigo. Solo puedo estar muy orgulloso de dónde están hoy", dijo el técnico neerlandés al término del encuentro que su selección empató contra Ecuador (1-1) en la fase de grupos del Mundial de Qatar.

Reconoció que en el caso de Luis Enrique esperaba que llegara a ser un gran entrenador porque "daba su opinión sobre todo y entendía el juego". Pero no tenía la misma opinión sobre Xavi: "Entendía el juego, pero no le esperaba como entrenador por su personalidad. Pero ha crecido y evolucionado muy bien. Estoy orgulloso de ello".