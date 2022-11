Van Gaal defiende su elección de Xavi Simons para el Mundial de Qatar

El propio Simons no tardó en reaccionar a esta noticia: “No hay palabras para describir cómo me siento. Un sueño hecho realidad" El veterano seleccionador lamentó que Jasper Cillessen, meta exblaugrana del NEC Nimega, “no está en forma” para el Mundial

Louis van Gaal, seleccionador de Países Bajos, defendió este viernes su elección del centrocampista Xavi Simons (PSV Eindhoven), de quien aseguró que ya “ha jugado una serie de partidos en la competición neerlandesa”, y lamentó que Jasper Cillessen (NEC Nimega) “no está en forma” para el Mundial.

En una rueda de prensa en Zeist, en la provincia de Utrecht, Van Gaal explicó que Simons “ha despuntado y ha jugado una serie de partidos en la competición neerlandesa, y (Andries) Noppert (SC Heerenveen) es un portero que está en forma, sin experiencia en un Mundial”.

El propio Simons no tardó en reaccionar a esta noticia, que celebró en un tuit. “No hay palabras para describir cómo me siento. Un sueño hecho realidad”, escribió.

Además, Van Gaal aseguró que dejó fuera de la lista a Cillessen, entre otras cosas, porque considera que “no está en forma” para el Mundial de Qatar y subrayó que también es importante para el seleccionador nacional que sus jugadores piensen en los intereses del equipo en su conjunto. “No siempre se elige a los mejores jugadores, sino también a los mejores jugadores en equipo. Tenemos que estar juntos durante cinco semanas”, subrayó.

Cillessen cambió el pasado verano el Valencia por el NEC Nimega precisamente para aumentar sus posibilidades de participar en el Mundial.

Según Van Gaal, Memphis Depay (FC Barcelona), que está ahora fuera por una lesión, está lo suficientemente en forma para jugar como suplente en el primer partido de la fase de grupos contra Senegal el 21 de noviembre, y defendió su inclusión en el equipo por su importancia para el grupo “como futbolista y como persona”.

"Memphis está médicamente en forma. Puede suplir contra Senegal (…) Siempre he dicho que dejo un hueco abierto para Memphis, al igual que con Frenkie de Jong", agregó.

Antes de la rueda de prensa, Van Gaal reveló su selección en una publicación en las redes sociales, durante la cual leyó el nombre de cada jugador de un libro mientras sonaba música. Siete de los 26 integrantes de la plantilla juegan en el Ajax, tres en el PSV, uno en el Feyenoord y uno en el Heerenveen. El resto juega en equipos extranjeros.

Los jugadores se reunirán en Zeist, en la provincia de Utrecht, el próximo lunes, donde se completará una sesión de entrenamiento en suelo neerlandés, y un día después, la selección volará a Doha. La selección naranja abre el Mundial contra Senegal el 21 de noviembre.

Lista de los seleccionados: