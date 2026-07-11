El fútbol africano lamenta la trágica muerte de Jayden Adams: "Hemos perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes"

Luto en el fútbol sudafricano. El futbolista de la selección 'Bafana Bafana', Jayden Adams, de 25 años, fue hallado muerto en su país apenas tres semanas después de jugar el Mundial de 2026.

La trágica noticia fue confirmada por el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie, y tanto el pueblo sudafricano como la familia del fútbol de África se ha volcado en mostrar apoyo a su familia y amigos.

"Con profunda consternación y gran pesar, he recibido la noticia del fallecimiento de Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección sudafricana", afirmó McKenzie en un comunicado.

El ministro subrayó que la causa del fallecimiento de Adams "aún no se ha confirmado" e instó a los medios de comunicación y al público a actuar con "discreción y compasión" y a abstenerse de "especular, mientras su familia y el Mamelodi Sundowns disponen del espacio y la privacidad que necesitan en un momento tan difícil".

McKenzie añadió que "cualquier información oficial será comunicada por las partes correspondientes en su debido momento", y extendió el más sentido pésame del ministerio a la familia de Adams y a su hija pequeña, a sus compañeros de equipo, a sus compañeros de selección y a todo el mundo del fútbol.

Aunque durante el viernes circularon especulaciones sobre un posible suicidio, la causa oficial de la muerte no ha sido confirmada.

McKenzie enfatizó que el fútbol sudafricano "ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes".

"Nuestra nación se une al duelo de su familia, sus compañeros y los millones de aficionados que lo vieron crecer desde sus inicios como prometedor jugador de la cantera hasta convertirse en internacional absoluto con la selección sudafricana", añadió el ministro.

El presidente del país, Cyril Ramaphosa también rindió homenaje a Adams, así como al exjugador de rugby sub-18 sudafricano Luqobo Makwedini, de 20 años, quien se desplomó y falleció poco después tras un entrenamiento con su club, el AS Béziers Hérault, en Francia, el viernes.

Ramaphosa señaló que "resulta especialmente trágico lamentar la pérdida de dos jóvenes deportistas destacados justo cuando el país sigue volcado con el Mundial de Fútbol y con los partidos de los Springboks y las Springbok Women ante Escocia y Estados Unidos en Pretoria".

El mandatario expresó su gratitud por la alegría y las victorias que Jayden y Luqobo "dieron al país mientras cumplían sus sueños y llevaban en alto el nombre de Sudáfrica en el deporte mundial", y deseó que "sus almas descansen en paz".

El pésame del mundo del fútbol

Su club, el Mamelodi Sundowns, emitió un comunicado afirmando que estaba devastado por la trágica muerte de Adams: "El presidente y la familia Motsepe, la junta directiva, el cuerpo técnico, los jugadores, la dirección, el personal y los aficionados del Mamelodi Sundowns FC, y toda la 'nación amarilla', expresan sus más profundas condolencias a la familia y amigos mientras lloramos la pérdida de Jayden".

"Rezamos para que Dios todopoderoso consuele y fortalezca a la familia Adams, a sus amigos y a todos los que lo conocieron. El Sundowns pide respetuosamente que se respete la privacidad de la familia mientras atraviesa esta profunda pérdida", añadió.

"Hoy, el fútbol sudafricano llora la pérdida de un jugador talentoso cuya pasión, dedicación y amor por el hermoso juego inspiraron a muchos. Nuestras más sentidas condolencias van dirigidas a su familia, seres queridos, compañeros de equipo y todos los afectados por esta devastadora pérdida", escribió la cuenta oficial del equipo nacional de Sudáfrica. "Que su alma descanse en paz eterna. Nunca serás olvidado, Jayden."

El centrocampista se unió al club mundialista de 2025 procedente del Stellenbosch FC en enero del año pasado.

"Es con profunda tristeza que el Stellenbosch Football Club ha conocido el fallecimiento prematuro de nuestro exjugador Jayden Adams", escribió su exclub en otro comunicado. "El club desea extender sus más profundas condolencias a la familia y seres queridos de Jayden, así como a todos en el Mamelodi Sundowns, y pide que se respete su privacidad durante este momento inimaginablemente difícil".

Nacido en Ciudad del Cabo el 5 de mayo de 2001, Adams se formó en la academia del Stellenbosch FC y se convirtió en el primer canterano del club en firmar un contrato profesional, en agosto de 2020. Debutó como profesional a los 19 años y llegó a disputar 139 partidos con el primer equipo, ayudando al club a levantar el título de la Carling Knockout Cup en 2023.

El Mamelodi Sundowns le fichó con un contrato de tres años y medio en enero de 2025. En ese club, Adams se convirtió en un jugador habitual del mediocampo, luciendo la camiseta con el número 8, y ayudó al equipo a ganar la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) esta temporada. El mes pasado había representado a Sudáfrica en el Mundial de Clubes de la FIFA disputado en Estados Unidos: "Orgulloso abanderado de los viñedos del Cabo, Jayden deja un legado duradero en Stellenbosch y un impacto imborrable en el fútbol sudafricano. Será profundamente extrañado, y nunca olvidado".

El Sindicato de Jugadores de Fútbol de Sudáfrica (Safpu) también envió sus condolencias.

"El fútbol sudafricano ha perdido a un jugador con gran talento, un servidor entregado al juego y una vida joven que todavía tenía mucho que ofrecer", declaró el sindicato.

La muerte de su abuela durante el Mundial

La muerte de Adams se produjo después de que su abuela, Marianna Adams, falleciera a los 72 años en un hospital de la ciudad de Stellenbosch, a unos 50 kilómetros de Ciudad del Cabo, el pasado 17 de junio.

El deceso de la abuela ocurrió un día antes de que los 'Bafana Bafana' se enfrentaran a la República Checa en el Mundial, en Atlanta.

Pese al dolor por la pérdida de su abuela, Adams fue titular en ese partido, en el que Sudáfrica empató 1-1.

Después, el 25 de junio, entró como suplente en la histórica victoria por 1-0 contra Corea del Sur en Guadalupe (México), que aseguró la primera clasificación del país para los octavos de final de la Copa del Mundo.

Su abuela fue enterrada el 27 de junio, mientras Adams permanecía concentrado con la selección en Estados Unidos.

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"El hecho de que eligiera vestir la camiseta de la selección nacional y darlo todo por su país en ese momento demuestra una gran madurez y profesionalismo, muy superiores a su edad, y refleja la calidad humana de este joven que Sudáfrica ha perdido", recordó McKenzie.