Furia en Brasil contra la Seleção: "Equipo pequeño y cobarde", "esperpéntico" y "fracaso de Ancelotti"

El sueño del 'Hexa' terminó. Brasil fue aniquilado por Erling Haaland, que firmó un doblete en el triunfo noruego (1-2) en los octavos de final del Mundial 2026. Y se abrió la caja de Pandora en la prensa brasileña, que pasó de la condescendencia a la crítica despiadada.

"Brasil fue un equipo pequeño, cobarde, dominado y ridículo", se podía leer en el portal UOL, donde todos sus columnistas cargaron sin piedad contra la Seleção. "Este es el mayor fracaso de la carrera de Ancelotti", destacaba uno de los analistas. El técnico italiano centró la gran mayoría de las críticas de este medio, recordando que "armó el equipo a la italiana y después lo destruyó con cambios populares de cara a la galería".

Haaland marcó dos goles y envió a Brasil a casa / Angel Colmenares

Contrariados con Ancelotti

En CazéTV, el canal de YouTube que transmite todos los encuentros del Mundial, había mucha indignación. "Es una decisión estrambótica no poner a Vinícius a chutar el penalti en lugar de Bruno Guimarães basándote en unas estadísticas y, al final, acabas exponiendo al propio Bruno. Este era el Mundial de Vinícius y lo tenía que lanzar él", dijo el narrador Luís Felipe Freitas, que se quejaba de que "no puede ser que Noruega haya tenido el balón durante cinco minutos seguidos antes del primer gol, esto es inaceptable".

Carlo Ancelotti, seleccionado de Brasil, cabizbajo tras ser eliminado del Mundial de 2026 / EP

Más comedido, el portal GE, del Grupo Globo, indicó que "Brasil es eliminada en su peor campaña en un Mundial desde 1990; desde entonces, la Seleção no caía en unos octavos de final". Y puso el dedo en la llaga al publicar que "Brasil ha sido eliminada por una selección europea por sexta vez consecutiva".

Una Seleção nada brasileña

Por su parte, el periódico Folha de São Paulo expuso que "el equipo canarinha cierra un ciclo trágico de cuatro años en este Mundial, donde solo ha ganado el 56 % de los puntos posibles". Y el rotativo hizo una curiosa lectura: "Desarrollada y rica, Noruega es superior a Brasil incluso en el fútbol", y apuntó que los 'vikingos' son "el equipo peor clasificado en el ranking de la FIFA que eliminó a Brasil en una Copa del Mundo".

Estadão, el otro periódico paulista de referencia, recomendó a Brasil que "deje la prepotencia y la arrogancia", definió a esta Seleção como "cada vez menos brasileña" y recordó que "Ancelotti, que tiene el mayor salario entre los seleccionadores del Mundial, fracasó en su primer gran test con la selección".

Vinicius Junior, decepcionado tras la eliminación de Brasil del Mundial de 2026 a manos de Noruega / AP

El diario deportivo Lance!no se anduvo con chiquitas. "Esto es una auténtica vergüenza, con todo lo que implica esa palabra. La mejor prueba de ello es la convocatoria de un jugador que lleva tres años sin rendir al máximo nivel", publicó en referencia a la convocatoria de Neymar Jr.

"El conjunto de la actuación es indigno de una selección con la historia de Brasil: apenas un 32 % de posesión del balón. Una vergüenza, con todo el peso que encierra esa palabra. Y el desenlace de esa vergüenza fue todavía más esperpéntico", sentenció el rotativo.