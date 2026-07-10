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MUNDIAL 2026

La Fundación FIFA destina un millón de dólares para apoyar a Venezuela tras el devastador terremoto

La Fundación FIFA moviliza fondos de emergencia para reforzar las operaciones y apoyar la recuperación de las poblaciones damnificadas por el terremoto

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el duelo entre Argentina y Cabo Verde

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el duelo entre Argentina y Cabo Verde / Alberto Boal

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Xavier Ortuño

Xavier Ortuño

La Fundación FIFA ha anunciado la asignación de un millón de dólares de su Fondo Humanitario para proporcionar asistencia urgente en Venezuela, tras el devastador terremoto que ha afectado a numerosas comunidades del país. Estos recursos económicos se destinarán a reforzar las operaciones de emergencia y a colaborar con organizaciones nacionales e internacionales para iniciar el camino hacia la recuperación de las poblaciones damnificadas.

Solidaridad internacional y el poder del fútbol

Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso del Fondo Humanitario de la Fundación FIFA, un mecanismo diseñado para movilizar financiación de emergencia con rapidez ante catástrofes naturales o crisis provocadas por el hombre. El estamento futbolístico busca así mitigar el impacto inmediato en las zonas más golpeadas por el seísmo.

"El pueblo de Venezuela cuenta con la solidaridad plena de la familia mundial en estos momentos tan difíciles —declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino—. El fútbol tiene una capacidad única para unir a las personas y transmitir esperanza, especialmente en tiempos de crisis. A través de la Fundación FIFA, nos sentimos orgullosos de acompañar al pueblo venezolano y de apoyar a las organizaciones humanitarias y a los socios locales que trabajan incansablemente para llevar ayuda urgente a quienes más la necesitan".

Por su parte, Mauricio Macri, presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, se expresó en la misma línea de apoyo institucional: "Todos los que formamos parte de la Fundación FIFA estamos con las personas afectadas por este devastador terremoto. El fútbol posee una extraordinaria capacidad para reunir a las personas, en especial en momentos de gran necesidad. A través de nuestro Fondo Humanitario, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar al pueblo venezolano y de respaldar el trabajo de organizaciones ejemplares que trabajan sin descanso para proporcionar asistencia de urgencia a las comunidades afectadas".

Alianza con el fútbol local para la reconstrucción

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) también se ha sumado de forma activa a las labores de ayuda utilizando la estructura y el alcance de la comunidad futbolística nacional. Esta implicación conjunta pone de manifiesto el rol social del deporte tanto en la respuesta humanitaria inmediata como en los planes de reconstrucción a largo plazo.

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Desde su creación, el Fondo Humanitario de la Fundación FIFA ha distribuido millones de dólares y paquetes de emergencia en todo el mundo. Los detalles logísticos sobre la distribución de este millón de dólares y los proyectos específicos que recibirán la ayuda se confirmarán a medida que concluyan las evaluaciones humanitarias sobre el terreno.

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