Así funciona la repesca UEFA para el Mundial 2026: billetes, partidos y el factor Nations League

El camino europeo hacia el Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio, tiene una parada final decisiva: la repesca. Allí se repartirán las últimas cuatro plazas que corresponden a UEFA, en un formato corto, directo y sin margen para el error.

De las 16 selecciones europeas que estarán en la Copa del Mundo, doce saldrán de forma directa de la fase de clasificación, concretamente de los 12 campeones de grupo. El resto tendrá que jugarse la vida en marzo de 2026, en un play-off dividido en cuatro rutas, cada una con semifinal y final a partido único. Solo el campeón de cada ruta viajará al Mundial.

¿Quiénes jugarán la repesca?

La fórmula es sencilla. A las doce selecciones que terminen segundas en sus respectivos grupos de clasificación, se les sumarán hasta cuatro selecciones adicionales que no hayan acabado ni primeras ni segundas... pero que se hayan ganado una última oportunidad a través de la Nations League 2024/25.

Ahí es donde entra en juego el "comodín Nations": un sistema que premia a los campeones de grupo de la Nations League que hayan hecho los deberes en esa competición, aunque no hayan tenido suerte en la clasificación para el Mundial.

Alemania está haciendo los deberes / Associated Press

¿Cómo funciona el comodín de la Nations League?

La Nations League 2024/25 no otorga billetes directos al Mundial, pero sí ofrece una vía de acceso a la repesca. Solo pueden optar a ella las selecciones que hayan sido campeonas de su grupo en la Nations League (Liga A, B, C o D) y que no hayan conseguido clasificarse directamente (es decir, que hayan terminado fuera del top-2 de su grupo en la fase de clasificación al Mundial).

En ese caso, pueden entrar en la repesca según el ranking oficial de la Nations League 2024/25. La UEFA elaboró ese listado al cierre del torneo, con Portugal como campeona, España subcampeona, y Francia y Alemania como tercera y cuarta clasificadas, respectivamente. A partir de ahí, se ordena a todos los campeones de grupo según su rendimiento global y se ocupan las plazas libres de la repesca por orden de prioridad.

Por ejemplo: si Inglaterra, Chequia, Noruega o Gales (campeones de grupo en la Liga B) no terminan ni primeras ni segundas en sus grupos de clasificación, podrían entrar en la repesca gracias a ese ranking. Lo mismo con Suecia, Rumanía o incluso San Marino, siempre que cumplan los requisitos.

Calendario, formato y claves

La repesca se disputará en la ventana FIFA de marzo de 2026, con fechas previstas para los días 26 y 31. Cada ruta se resolverá en cinco días: dos semifinales y una final. Todo a partido único. Nada de ida y vuelta.

El sorteo definirá los emparejamientos, y los cabezas de serie serán aquellos con mejor rendimiento en la fase de clasificación. Los ganadores de cada ruta completarán el cupo europeo y viajarán a Norteamérica.

¿Quién fue campeón en la Nations League 2024/25?

La edición más reciente del torneo continental terminó con Portugal levantando el trofeo tras vencer a España en la final del 8 de junio en Múnich. Francia se quedó con el bronce y Alemania, cuarta. Todos ellos habían sido campeones de grupo en la Liga A. Por debajo, también ascendieron como campeones de grupo Inglaterra, Gales, Noruega o Chequia, entre otros. Todos ellos están en la parrilla de salida si fallan en la clasificación convencional.

Una segunda vida

La UEFA diseñó este modelo pensando en premiar la regularidad. Si una selección no lo consigue en la fase de clasificación pero ha hecho méritos en la Nations League, puede tener una segunda oportunidad. Pero todo depende de dos factores: haber sido campeón de grupo de la Nations League 24/25 y no quedar top-2 en la clasificación al Mundial. Solo así se activa ese comodín.