De la Fuente: "Estamos súper tranquilos, este partido no cambia nada"

Luis De la Fuente intentó restar trascendencia al pinchazo de España en el Mundial. Nadie esperaba un empate en el estreno mundialista y el propio seleccionador español así lo mostró en su lenguaje no verbal más que en el fondo de sus palabras. El riojano quiso ser positivo tas el sorprendente resultado (0-0) de España ante Cabo Verde recordando el registro de partidos de la roja sin perder.

De la Fuente entiende que en una Copa del Mundo pueden suceder sorpresas aunque quiso poner en valor a su equipo: "“Hoy superamos 32 partidos invictos. Es un equipo que, por los números, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí”.

De la Fuente: "Cucurella es un valor seguro" / EFE

De la Fuente no ocultó que esperaba otro resultado: "En un Mundial hay igualdad y una dificultad extrema. Los equipos, con características diferentes y sus limitaciones hacen lo que hacen bien. En cada partido hay que aplicarse con un nivel de acierto muy alto para poder superar a los rivales. Hay que seguir creciendo, mejorando, haciendo las cosas poniendo el corazón, el alma y el talento que tienen estos futbolistas."

Con todo, De la Fuente no quiere alarmismos: "Estamos supertranquilos, convencidos de que esto es muy largo. En nuestro planteamiento todavía nos quedan siete partidos".

De la Fuente advirtió de que no se acuerda “nunca de los ausentes”, pero apuntó que tanto Lamine Yamal como Nico Williams, que sólo pudieron jugar el tramo final. El seleccionador ha asegurado que lo ha consensuado con los servicios médicos y que tanto Lamine como Nico van a ir a más: " Lamine Yamal y Nico necesitan minutos para que estén con más ritmo y mejor, ellos son dos futbolistas diferenciadores. Se notó su presencia"

Sin los extremos titulares, De la Fuente apostó por Gavi como '11' titular: “En el último partido que jugamos contra Perú Gavi nos dio mucha profundidad en la banda. Dio energía y sobre todo nos generó espacios para que llegara desde atrás Cucurella”, analizó.

Decepción en los jugadores de la selección española / EFE

Pese a ello prefirió hablar más del grupo y no de individualidades: " Todos los que tenemos son grandísimos futbolistas. Lo que hay que hacer es coger ese tono, ese toque decisivo en esta competición. Lo iremos adquiriendo. No tengo ninguna duda”, aseguró.

La clave del partido y de futuros partidos ante selecciones defensivas pasa, según De la Fuente, pr mejorar aspectos concretos: "Tenemos que mejorar en la faceta finalizadora. Hemos generado mucho pero falta la frescura que hay que tener en estos partidos para resolverlos".

De la Fuente ya insistió en la idea de no menospreciar a los rivales y valorar el potencial de todas las selecciones aunque sean menos conocidas: "Cabo Verde es un equipo muy organizado, es difícil generar espacios ante un bloque cerrado con diez jugadores atrás"

De la Fuente es consciente de que ahora toca mejorar y empezar a demostrar que las expectativas creadas no eran exageradas.

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