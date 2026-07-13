De la Fuente: "El mejor partido de Lamine está por llegar"

Luis de la Fuente analizó el estado de la selección española en las horas previas a la semifinal del Mundial contra Francia. El seleccionador dejó claro que España no renunciará a su identidad, aunque admitió que el equipo deberá encontrar un mejor equilibrio para contener la velocidad del conjunto galo, durante una entrevista con Manu Carreño en ‘El Larguero’ de la Cadena SER.

“Ellos están muy cómodos en la velocidad, así que tenemos que seguir proponiendo nuestro control. Sabemos que tenemos un hándicap, que nos exponemos demasiado. Tenemos una línea defensiva espectacular y tratamos de encontrar un equilibrio”, explicó. De la Fuente insistió en que España conoce perfectamente las virtudes de Francia, pero no pretende cambiar radicalmente su manera de jugar: “Tenemos que ser fieles. No morimos con nuestras ideas: si hay que cambiar algo, se cambiará. Hemos ganado los dos últimos partidos a Francia con nuestro estilo”.

Lamine Yamal / Lavandeira jr

Lamine y su nueva versión

El técnico también se refirió a Lamine Yamal, convencido de que el joven atacante todavía no ha mostrado su mejor versión en el torneo. “El mejor partido de Lamine está por llegar en este Mundial”, aseguró. Según De la Fuente, el futbolista está “tremendamente motivado” y afronta la recta final del campeonato con muchas ganas, aunque debe aprender a gestionar la ansiedad.

“Solo hay que pararle un poco porque no tiene que agobiarse. Es un proceso de experiencia y de madurez. Esto ya lo habrán vivido Mbappé o Haaland hace unos años. Él está en ese proceso y lo hablamos mucho con él”, señaló. El seleccionador se mostró convencido de que Lamine será protagonista antes de que termine el Mundial: “Va a ser un jugador que va a dejar una buena señal de aquí al final del campeonato”.

Otra de las cuestiones abordadas fue la recuperación de Nico Williams, que ya reapareció con algunos minutos ante Bélgica. De la Fuente explicó que su evolución sigue exactamente los plazos previstos y destacó tanto su mejora física como la de Víctor Muñoz.

Víctor Muñoz, en un entrenamiento de la Roja / Ángel Martínez/RFEF / Ángel Martínez/RFEF

Un fichaje

“Es el proceso que teníamos previsto. El otro día se vio que empezaba a tener soltura. Cuando vienes de una lesión larga, lo que necesita el jugador es confianza”, afirmó. El seleccionador añadió que los últimos entrenamientos de ambos han sido “extraordinarios, con chispa y explosividad”, y confirmó que están en condiciones de competir.

“Habrá que interpretar cuándo puede ser importante que jueguen, pero están en perfectas condiciones. Nico tenía muchas ganas porque todos vienen con muchísima ilusión a este Mundial. Hay jugadores que tienen esa energía y Nico es uno de ellos. Hubiera jugado muchos partidos después”, apuntó.

“Estoy seguro de que tanto Nico como Víctor van a tener un papel importante

De la Fuente fue todavía más claro al ser preguntado sobre si volvería a convocar a Nico Williams y Víctor Muñoz. Su respuesta fue afirmativa. “Puede que hubieran estado en perfectas condiciones y hubiéramos decidido jugar con otro dibujo, con extremos de otras características. El equipo está perfecto y han llegado al momento en el que tenían que llegar”, explicó. Además, vaticinó que ambos tendrán protagonismo en lo que resta de torneo: “Estoy seguro de que tanto Nico como Víctor van a tener un papel importante”.

Durante la entrevista, el seleccionador también relató la conversación que mantuvo con Borja Iglesias después de su breve participación en el último encuentro. De la Fuente reconoció que el cambio se produjo por el cansancio de Mikel Merino y que apenas quedaba tiempo para que el delantero pudiera intervenir.

“Teníamos dudas de cambiarle porque, si quitábamos a Mikel, era un minuto más. Estaba muy cansado e hicimos el cambio. Cuando fui a hablar con Borja, le llamé y me dijo: ‘No te preocupes, sé lo que tengo que hacer’”, recordó. Para el técnico, esa reacción fue una muestra del compromiso del delantero: “Es la mejor de las noticias porque habíamos hablado durante toda la semana. Le dije que fuera a por ello”.

De la Fuente aprovechó también para elogiar a Mikel Merino y su capacidad para desempeñar funciones más ofensivas. “Algo parecido pasa con Mikel. Cuando juega de mediapunta, lo hace muy bien”, destacó.

Por último, explicó por qué el papel de Pedri en la selección no es exactamente el mismo que en el FC Barcelona. “Pedri no puede jugar con nosotros como juega en el Barça. Nuestra idea es diferente. Podemos tener ciertas similitudes, pero es distinta”, señaló.

Ferran Torres, junto a Pedri, en el partido ante Bélgica / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El papel de Pedri

El seleccionador detalló que la presencia de Rodri o Zubimendi modifica las funciones de los futbolistas que juegan a su lado. “No puede jugar como en su equipo porque demandamos otra cosa y tiene otro desarrollo dentro de la idea futbolística”, explicó. En cualquier caso, destacó la versatilidad del canario: “Por su capacidad y talento, puede jugar de ‘6’, de ‘8’ o de ‘10’”.

De la Fuente aseguró que ha hablado con Pedri sobre su posición y que el futbolista se siente especialmente cómodo cuando puede intervenir cerca del área rival. “Le gusta tener último pase, tiro y llegada. Intentamos que cada jugador se sienta cómodo para desarrollar todo su potencial”, afirmó.

También aclaró que su suplencia frente a Bélgica no respondió a un mal momento de forma. “No fue suplente porque estuviera mal. En ese partido necesitábamos la fuerza de Fabián y queríamos aprovechar el talento de Pedri cuando el encuentro cambiase, para tener más posesión y mayor control del juego”, explicó. El seleccionador concluyó que el plan se desarrolló según lo previsto: “Queríamos su calma y el partido salió tal y como habíamos planeado”.