De la Fuente: "La lista del Mundial ya está decidida, van tres porteros"

Luis de la Fuente ya ha elegido. A las puertas (este próximo lunes) de desvelar los nombres de los futbolistas que defenderán la camiseta de la Selección en la cita mundialista, el seleccionador nacional ha disipado cualquier incógnita sobre el estado de la planificación. Lo ha hecho en una charla distendida en el podcast 'El camino de Mario', conducido por el exfutbolista Mario Suárez, donde ha dejado claro que el trabajo de campo está completamente terminado. La cuenta atrás ha comenzado.

Las ideas claras y la lista cerrada

La expectación de cara al anuncio del próximo lunes es máxima, pero el cuerpo técnico vive los días previos con una mezcla de serenidad y ambición. "Estamos muy ilusionados, impacientes, con muchas ganas", ha confesado De la Fuente. El seleccionador ha cortado de raíz las especulaciones sobre posibles dudas de última hora en la convocatoria. "Llevamos muchos meses preparando este Mundial y la lista ya está decidida", ha asegurado con firmeza.

Esa seguridad no se limita únicamente a los nombres propios que integrarán la expedición, sino que se extiende a la propuesta futbolística que España desplegará sobre el césped. El sello de identidad de este equipo no se va a negociar. "El modelo y la idea también", ha añadido, dejando claro que el plan estratégico está trazado y blindado desde hace tiempo.

Luis de la Fuente, técnico de la Seleción Española de fútbol. / Marcos Villaoslada / EFE

La puerta abierta a las sorpresas

Una de las grandes incógnitas que rodea cada lista mundialista es la presencia de caras nuevas, futbolistas que irrumpen con fuerza en el tramo final de la temporada y terminan tirando la puerta abajo. De la Fuente no ha querido cerrar esa opción de forma categórica. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de incluir a un jugador inédito en sus planes hasta la fecha, el técnico riojano ha dejado una rendija abierta: "Es posible".

En cuanto al número de efectivos, el seleccionador ha confirmado que mantendrá el bloque habitual sin experimentos en el volumen de la plantilla, aunque se guarda una carta de contingencia por si surgen imprevistos de última hora durante la preparación. "La idea que tenemos es convocar a 26 y luego si necesitamos algún jugador antes de algún perfil determinado, vendrán. Pero la lista será de 26", ha matizado.

El seleccionador español, Luis de la Fuente / ZIPI ARAGON / EFE

Tres porteros

Donde no habrá debate ni hueco para la sobrepoblación es en la portería. A diferencia de otros torneos o de las decisiones de ciertos seleccionadores que optan por ampliar la nómina de guardametas, con un cuarto portero 'comodín' De la Fuente ha sido tajante al confirmar que viajarán "tres" especialistas bajo palos.

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El seleccionador ha reconocido la dificultad de dejar fuera a hombres que han formado parte del proceso de clasificación, pero asume la decisión con total confianza en los elegidos. "Me encantaría poder llevar a los cinco o seis que hayan estado con nosotros, pero los tres que llevaremos son excepcionales porteros", ha concluido. La suerte está echada. El lunes, los nombres propios saldrán a la luz.