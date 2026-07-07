De la Fuente, sobre Lamine Yamal: "Ha hecho uno de los partidos más importantes de su vida"

España ya está una ronda más cerca de la gran final del Mundial 2026. De momento, la selección española se ha clasificado a los cuartos de final tras vencer a Portugal con un gol de Mikel Merino en los últimos minutos del partido, durante el tiempo añadido.

Tras el encuentro, el seleccionador Luis de la Fuente, entre otros temas, destacó la actuación de Lamine Yamal ante uno de los laterales más en forma del Mundo, Nuno Mendes.

"Ha hecho uno de los partidos más importantes de su vida y que más le ha servido para seguir creciendo. Posiblemente la lesión de Nuno sea consecuencia de la exigencia a la que le sometió Lamine. Ha hecho un trabajo espectacular, ha sufrido por el equipo y ha firmado uno de los encuentros más importantes de su carrera. Y lo que todavía le queda por hacer en este Mundial", comentó en rueda de prensa.

Los cambios, vitales

Una de las claves de la victoria fue la gestión de los cambios del seleccionador español. Luis de la Fuente dio entrada en los minutos finales a jugadores como Ferran Torres o el propio Merino, los dos implicados en el tanto de La Roja que decantó el partido.

"Los jugadores que han salido en el segundo tiempo nos han dado la energía de acabar de esta manera", comentaba De la Fuente a los micrófonos de 'RTVE' tras el choque. Además de ellos, también entraron Fabián Ruiz y Borja Iglesias, que debutó en la Copa del Mundo.

Luis de la Fuente, seleccionador de España, en el partido en Dallas ante Portugal / EP

Sobre ello, De la Fuente comentó que ya tenía la prórroga en mente: "A los cambios les he dicho que jueguen como siempre y que llegáramos con lo que pudiéramos. Estaba pensando en darles un poco más de ritmo para afrontar la prórroga. Al final ha sido magistral la aportación de los cambios. Tenemos a 26 jugadores de un nivel altísimo".

Esta madrugada, Estados Unidos se enfrenta a Bélgica para conocer al rival de España en cuartos de final. Sobre ello, el seleccionador no quiso dar preferencias: "A estas alturas de la competición nos da igual el rival. Estamos contentos de estar en cuartos. Estamos con confianza y con seguridad y competiremos hasta el final".

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Finalmente, el entrenador español afirmó que en el equipo "tenemos mucha confianza en nosotros mismos, estamos muy seguros de nosotros mismos, y daremos lo mejor de nosotros hasta el último momento. Nuestros rivales tendrán que vencernos. Creo que tenemos muchas condiciones para que los rivales piensen que somos el rival a batir".