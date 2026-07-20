De la Fuente no se equivocó con Nico Williams

La confianza de Luis de la Fuente en Nico Williams es ciega, como sucede con Unai Simón o Rodri Hernández, por mencionar otros casos. En su lista de 26 jugadores para el Mundial que ha acabado ganando España había algunas dudas, pero, si el extremo del Athletic Club estaba más o menos bien físicamente, no iba a ser una de ellas.

Nico se había ganado ese margen de confianza dos años antes. En la Eurocopa fue uno de los grandes protagonistas de la conquista de España. Desbordó, atacó sin miedo y formó, junto a Lamine Yamal, una dupla de extremos que cambió la identidad ofensiva de la selección. Desde entonces, ha sido un fijo para el seleccionador.

De la Fuente cumplió su promesa y lo incluyó en la lista. Fue una decisión un tanto criticada porque ya había convocado a varios jugadores que llegaban tocados a la cita. Pero el técnico español es firme en sus ideas. Luis de la Fuente no convocó al mejor Nico Williams, pero ya lo sabía. Apostó por todo aquello que el extremo podía ofrecer si su cuerpo le concedía una última tregua este curso. Y ahora el fútbol le ha dado la razón.

19 July 2026, US, East Rutherford: Spain's Lamine Yamal and Nico Williams celebrate victory after the 2026 FIFA World Cup final soccer match between Spain and Argentina at New York-New Jersey Stadium (MetLife Stadium). Photo: Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/dpa Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/d / DPA 19/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El futbolista del Athletic Club fue, con el permiso de Ferran Torres, uno de los grandes protagonistas de la final que acogió el MetLife Stadium. De su cabeza nació la asistencia que permitió al futbolista del Barça marcar el gol que le dio la segunda estrella a España. Antes, el propio Nico pudo convertirse en el gran héroe, pero Vincic anuló el 1-0 por una falta sobre Otamendi dentro del área.

Nico llevaba meses jugando castigado por la pubalgia. Su temporada había sido un tormento tanto para él como para el Athletic Club. Tuvo que parar en repetidas ocasiones y nunca llegó a sentirse cómodo al cien por cien cuando se vestía de corto. De hecho, hubo un susto a pocas semanas del Mundial. Por eso, Álex Baena le ganó el puesto en el extremo izquierdo.

El portero francés Mike Maignan sale a detener un remate de Álex Baena en la semifinal del Mudial en Dallas. / SHAWN THEW / EFE

El menor de los Williams no llegó al Mundial en condiciones de ser titular y el jugador del Atlético de Madrid aprovechó la oportunidad y acabó ganándose el puesto gracias a sus buenas actuaciones. Baena ofrecía más continuidad y una mayor capacidad para acumular esfuerzos. Además, lo estaba haciendo bien, combinando con Dani Olmo y Mikel Oyarzabal y dejando el carril libre para las aventuras de Marc Cucurella.

De la Fuente sabía que Nico no estaba preparado para disputar todos los minutos, pero también tenía claro que podía ser un recurso diferencial cuando los partidos se rompieran. Su momento llegó en la final.

La final explicó su convocatoria

Había jugado tres minutos contra Cabo Verde, 29 ante Arabia Saudí y 14 contra Uruguay. Poco más de 45 minutos en toda la fase de grupos. No participó contra Austria ni frente a Portugal y, entre los cuartos de final ante Bélgica y la semifinal frente a Francia, apenas sumó 17 minutos.

Pero De la Fuente lo necesitaba para derribar a Argentina. En el minuto 75, con el 0-0 en el marcador, España pedía cambiar el ritmo del partido con piernas frescas, verticalidad y un futbolista dispuesto a encarar sin miedo a perder la pelota.

Nico atacó a una defensa cansada, ganó metros por la izquierda e hizo mucho daño a Nahuel Molina. Para muchos, el jugador colchonero era el eslabón más débil de la zaga de la Albiceleste, y De la Fuente estuvo acertado al castigarlo con la frescura de Nico. Incluso encontró el gol, aunque no subió al marcador.

Nico Williams lo hizo muy bien ante Nahuel Molina / SARAH YENESEL / EFE

El extremo del Athletic no se detuvo y, poco después, apareció en la jugada que decidió la final. Llegó un centro llovido al segundo palo y Nico, en lugar de buscar un remate imposible, entendió perfectamente lo que pedía la acción. Cedió la pelota hacia atrás con la cabeza, la cazó el Tiburón y marcó. Una asistencia para hacer historia.

El Mundial de Nico no fue brillante ni regular. Estuvo condicionado por el dolor y por una gestión muy medida de los esfuerzos. Pero, cuando llegó el partido que justificaba todos los riesgos, hizo exactamente lo que España necesitaba. Luis de la Fuente confió en su instinto y su apuesta salió mejor que nunca. No se equivocó con el navarro.