De la Fuente desactiva las alarmas con Lamine: "No tiene nada"

Lamine Yamal volvió a ser decisivo para llevar a España a la final del Mundial, aunque esta vez no necesitó ni marcar ni asistir. La perla de Rocafonda desatascó un encuentro que había comenzado muy trabado ante Francia y provocó el penalti que abrió el marcador, permitiendo a la selección dar un paso definitivo hacia una victoria que la devuelve a una final mundialista 16 años después y la segunda en toda su historia.

Con solo 19 años, el extremo del Barça disputará ya su tercera final con la selección absoluta, después de conquistar la Eurocopa y caer en la final de la Nations League frente a Portugal. Sin embargo, la alegría por la clasificación dejó paso a la preocupación cuando las cámaras captaron a Lamine caminando con visibles molestias una vez terminado el partido.

"Estamos viendo a Lamine en la grada con los familiares y está cojeando. Va cojo perdido y tiene una cara muy mala", comentó Paco González en la cadena COPE tras ver las imagenes.

Las molestias podrían haberse originado en una acción de los últimos minutos del encuentro, cuando Lamine cometió una falta sobre Kylian Mbappé y terminó la jugada dolorido, llevándose la mano a la pierna. Aun así, el joven atacante pudo completar el choque y celebrar con sus compañeros el pase a la final.

Aprovechando la comparecencia de Luis de la Fuente en la rueda de prensa posterior al encuentro, el seleccionador fue preguntado directamente por el estado físico de su gran estrella. Su respuesta sirvió para tranquilizar a todo el país. "Lamine no tiene nada que yo sepa. He hablado con los médicos ahora. Pedro Porro parece una sobrecarga, pero ya veremos mañana", explicó el técnico riojano, rebajando la preocupación sobre el futbolista azulgrana.

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Quien sí mantiene algunas dudas de cara a la final es Pedro Porro. El lateral derecho firmó otro gran partido, coronado con un gol, pero tuvo que abandonar el terreno de juego con molestias físicas. El defensa será sometido este miércoles a nuevas pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión y comprobar si podrá estar disponible para la gran final del domingo.