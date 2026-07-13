La frustración de Bernardo Silva no termina

El Mundial de Bernardo Silva estuvo muy lejos de lo esperado. Ni los aficionados portugueses ni el propio centrocampista imaginaron un papel tan secundario y un desenlace tan prematuro, aunque la eliminación se produjera ante una de las grandes favoritas al título, España. Portugal llegó al torneo con muchas expectativas, pero se despidió ante La Roja en los octavos de final, dejando tras de sí una profunda sensación de oportunidad perdida.

Para Bernardo, la eliminación tuvo un significado especialmente doloroso. El jugador del Real Madrid apenas tuvo incidencia en el combinado luso y terminó convertido en un futbolista residual. Con jugadores como Vitinha, João Neves o Bruno Fernandes, su participación por dentro estaba limitada. Por fuera, su electricidad está a años luz de la de Pedro Neto o Francisco Conceição. Y, aunque es un superdotado a nivel técnico, Roberto Martínez no encontró la manera de darle más peso sobre el césped.

Aymeric Laporte, Unai Simón y Rodri discuten con Bernardo Silva en el España - Portugal. / Mariscal / EFE

Acostumbrado a asumir responsabilidades en el mejor Manchester City de la historia, Bernardo vivió la otra cara de la moneda. Y eso no siempre es fácil de gestionar. El jugador del Real Madrid se despidió del torneo frustrado y enfadado con su amigo y excompañero durante siete temporadas, Rodri Hernández, quien, fruto de la emoción, le celebró en la cara el fallo que aseguraba el triunfo de España.

Después, Rodri reconoció su error y le pidió disculpas, pero Bernardo no explotó únicamente por el gesto del madrileño. Lo hizo por todo lo que cargaba sobre su espalda.

Rodri, celebrando el fallo de Bernardo Silva / JEFFREY MCWHORTER / EFE

Una semana después de aquella amarga despedida, Bernardo Silva continúa asimilando lo sucedido. El centrocampista utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir un mensaje de agradecimiento dirigido a los aficionados portugueses, pero también para reconocer la frustración que le produjo el resultado.

“Un Mundial frustrante y una gran decepción que haya terminado tan pronto, antes de lo que todos imaginábamos. Fue y siempre será un gran orgullo representar a nuestra Selección Nacional. Muchas gracias a todo el pueblo portugués por el apoyo y la esperanza que depositaron en nosotros”, escribió.

Sus palabras reflejan el sentimiento de un vestuario que confiaba en llegar mucho más lejos. Portugal no solo aspiraba a superar los octavos de final, sino que soñaba incluso con luchar por el título. En el caso individual de Bernardo, el golpe fue doble: con 31 años, seguramente esta era su última gran oportunidad para alcanzar la gloria mundial.

En 2030, con 35 años, habrá que ver si continúa representando a su país. Y, si lo hace, teniendo en cuenta el inmenso talento que existe en Portugal, será difícil verlo con más protagonismo que en esta edición. Ahora no le queda otra que centrarse al cien por cien en el Real Madrid y en José Mourinho.