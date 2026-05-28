Frimpong se hace un Joao Pedro

Joao Pedro estaba en la cresta de la ola. Temporadón con el Chelsea, marcando 20 goles y repartiendo 9 asistencias en 50 partidos, el Barça detrás de él para sustituir a una leyenda como Robert Lewandowski y su primer Mundial con Brasil en el horizonte. El escenario perfecto.

Su nombre parecía uno de los obligados de la ‘canarinha’ en su lista de 26 para viajar a Estados Unidos, Canadá y México. Había dudas, especialmente en ataque, pero él no debía ser una de ellas.

João Pedro, objetivo del Barça, no irá al Mundial 2026 con Brasil / joaopedro.oficial

El día de anunciar la lista, a Carlo Ancelotti le pudo la presión mediática y citó a Neymar para que tuviera un último baile mundialista pese a no ofrecer garantías de poder competir al cien por cien. Esa fue una de las grandes sorpresas de su convocatoria. La otra, de quien prescindió para llamar al jugador del Santos: Joao Pedro.

Fue un golpe durísimo para el jugador. “Intenté dar lo mejor de mí en todo momento. Lamentablemente, no fue posible cumplir este sueño de representar a mi país en un Mundial, pero sigo tranquilo y concentrado, como siempre intento ser. Las alegrías y las frustraciones son parte del fútbol. De ahora en adelante, les deseo mucha suerte a todos los que están ahí y seré un aficionado más animándolos a traer a casa el sexto título”, comentó, abatido por la decisión del técnico italiano.

Neymar es Neymar. Es el referente de casi todos los que estamos en la selección. Espero que pueda estar en la Copa y jugar con él en el campeonato del mundo Joao Pedro — Delantero del Chelsea

Lo más cruel de todo fueron unas palabras pronunciadas por el propio delantero en una entrevista previa a conocer la lista. “Neymar es Neymar. Lo que es Messi para Argentina, Ney lo es para Brasil. Es mi ídolo y tuve la suerte de jugar con él. Es el referente de casi todos los que estamos en la selección. Espero que pueda estar en la Copa y jugar con él en el campeonato del mundo”, dijo. Ancelotti le arrebató el sueño. Convocó a Neymar y le dejó fuera. El escenario opuesto al que todo el mundo esperaba.

Pero si con el brasileño no había suficiente, Ronald Koeman decidió igualarle la apuesta a Ancelotti. Dos días antes del anuncio de la lista de Países Bajos, Jeremie Frimpong, lateral del Liverpool, comentó lo siguiente: “Me gustaría que Memphis se incorporara a la selección, tiene un papel importante en el equipo. Ya sabéis lo mucho que marca y lo importante que es en los grandes torneos. Espero de verdad que se incorpore, porque puede ayudarnos mucho”. Como imaginan, Frimpong quedó fuera de la lista.

Frimpong, junto a Aké y Van Dijk / Koen van Weel / EFE

El que sí convenció a Koeman fue Memphis, que volvió a jugar el domingo tras dos meses lesionado y disputó media hora con el Corinthians ante el Atlético Mineiro. Y aunque llegará justo, sí que estará en el Mundial.

Las anécdotas son casi calcadas. Dos jugadores que apuntaban al Mundial se han quedado fuera a última hora, después de pedir públicamente que citaran a dos futbolistas que tenían complicado estar. Así es el fútbol.