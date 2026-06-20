Frenkie de Jong: "Todavía tengo dolor. Veremos cómo reacciona el cuerpo, aunque tengo confianza en ello"

La goleada de Países Bajos ante Suecia (5-1) despejó las dudas deportivas, pero mantuvo abiertas las físicas alrededor de Frenkie de Jong. El centrocampista del Barça, que fue titular y completó una gran actuación en el centro del campo, reconoció después del partido que sigue arrastrando dolor pese a haber podido disputar el encuentro con normalidad. El neerlandés admitió que las molestias continúan, aunque se mostró optimista de cara a su evolución en los próximos días.

La selección dirigida por Ronald Koeman dio un golpe sobre la mesa en la segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026 después del empate en su estreno ante Japón (2-2). La Oranje fue muy superior a Suecia y encontró en De Jong uno de sus grandes referentes. El centrocampista del Barcelona volvió a liderar la salida de balón y el ritmo del equipo, demostrando, una vez más, su importancia tanto para la selección como para el propio Koeman.

Su presencia, sin embargo, estuvo en duda prácticamente hasta el último momento. El seleccionador neerlandés ya había explicado en la víspera que el futbolista no estaba al cien por cien físicamente después de sufrir un percance durante un entrenamiento. Koeman detalló que las molestias se encontraban en la parte inferior del abdomen y reconoció abiertamente que existían dudas sobre su estado.

"No creo que esté al 100 %, pero está lo suficientemente bien como para jugar", explicó el técnico antes del encuentro, dejando claro que la decisión definitiva dependería de sus sensaciones.

Finalmente, De Jong no solo jugó, sino que lo hizo a un gran nivel. Sin embargo, una vez terminado el partido, confirmó que el problema físico sigue presente. En unas declaraciones difundidas por ESPN Países Bajos, el centrocampista reconoció que todavía convive con el dolor: "Todavía tengo dolor, sin duda, pero hoy era soportable. Veremos cómo reacciona el cuerpo, aunque tengo confianza en ello".

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Aunque el mensaje transmite tranquilidad porque pudo disputar el encuentro y rendir a un gran nivel, también deja claro que la molestia todavía no ha desaparecido y que su evolución seguirá siendo observada de cerca tanto por la selección neerlandesa como por el FC Barcelona, sobre todo después del susto vivido con Raphinha.