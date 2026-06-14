Frenkie de Jong, contra la prensa de Holanda: "No veo la crisis de la que tanto se habla"

Países Bajos ya no es lo que era. La 'Naranja Mecánica' aterriza en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como una selección de grandes nombres pero que no termina de acceder a los primeros escalones de favoritismo. Y esa es precisamente la misión de los de Ronald Koeman, darle la vuelta a la tortilla.

Prueba de ello fueron los dos últimos amistosos del combinado europeo, que cayó estrepitosamente frente a Argelia el pasado 3 de junio y que sufrió -necesitó dos penaltis- para derrotar a Uzbekistán, una de las selecciones de menor nivel en esta Copa del Mundo 2026. La prensa neerlandesa fue muy crítica al respecto, pero Frenkie de Jong defendió a su equipo en la previa del debut ante Japón.

"No estamos en crisis. Tenemos que mejorar en algunas cosas, pero no veo la crisis de la que tanto se habla, quizás por algunos de ustedes. Estamos listos, bien preparados. Entiendo que la gente esté pesimista, pero mañana tendrán razones todos para ser optimistas", sentenció el mediocentro del Barça en rueda de prensa.

Preguntado por una de las grandes polémicas de este Mundial, la obligatoriedad de las pausas de hidratación de tres minutos, Frenkie de Jong rompió una lanza en favor de la FIFA: "Esos tres minutos son importantes. En los entrenamientos ya paramos después de 22 minutos de trabajo".

Koeman: "El listón está en todo lo alto"

También fue el turno esta madrugada para Ronald Koeman. El seleccionador de Países Bajos habló sobre la presión: "Siempre hay presión. Aunque nunca hayamos ganado la Copa del Mundo, tenemos la presión de hacer una buena presentación".

"El listón está en todo lo alto y nosotros mismos lo ponemos ahí. Tenemos que mejorar pero estamos bien preparados", añadió el técnico en la sala de prensa del estadio AT&T de Arlington. Precisamente en Dallas, sede del partido, Koeman se despidió como jugador de la selección: "Aquí jugué mi último partido con la selección. Perdimos ante Brasil (2-3), que sería campeón, con Bebeto y Romario. Tuvimos mala suerte, pero fue un gran partido".

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Koeman aseguró, además, que ya tiene claro el once que presentará ante Japón (22.00 hora española) y desveló que Memphis Depay ya está disponible: "Memphis está bien, podría incluso comenzar el partido. Ha dado pasos en su recuperación desde que llegó".