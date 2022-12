Las frases más destacadas del 'stream' de Luis Enrique

El seleccionador español volvió a interactuar en 'Twitch' con los espectadores de esta plataforma El combinado nacional se enfrentará a Marruecos en octavos de final este martes a partir de las 16:00 horas

Un día más, nuevo 'stream' del seleccionador español de fútbol, Luis Enrique, a través de su canal de 'Twitch'. El técnico asturiano repasará la actualidad del combinado nacional a las puertas de disputar los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. España se medirá ante Marruecis el martes a partir de las 16:00 horas.

La moral

"Está a tope. Ayer entrenamos y hablamos con los jugadores para que nos diesen su opinión. Seguimos en una línea ascendente y haciendo méritos para llegar a cuartos".

Los penaltis

"Es imposible entrenarlo porque el componente emocional no existe en un entrenamiento. Les he animado para que lo hagan en los entrenamientos con sus clubes durante estos años".

La porra

"Va ganando Gavi, creo que se la han hecho. Quizá Pedri, aunque va el último. Gavi es muy ingenioso, las mata callando. Segunda Toscana, la nutricionista y tercero voy yo".

Las prórrogas

"90 minutos es cortísimo, 120 me parece bien igual que los penaltis. Para mí una tanda no es suerte, depende de la calidad de los futbolistas y porteros. Creo que el fútbol acabará teniendo un tiempo mínimo de juego. Tiempo efectivo. Si buscamos espectáculo, para el que espectador vea fútbol ofensivo ayudaría a proteger el fútbol".

Marruecos

"Están en un punto de motivación maravilloso y habrá mucha gente de Marruecos en el estadio. Será una eliminatoria muy complicada. Lo que han repetido es bloque medio y pueden pasar a bloque alto. El resultado siempre condiciona a los equipos, Creo que Marruecos alternará las dos. Es muy peligroso en transiciones, en banda y en la punta de ataque; también en estrategia y balón parado".

Horario de tarde o noche

"El de las 22:00h no me gusta, se hace muy larga la espera. El horario ideal sería el de las 20H (las 18h en España). Prefiero jugar antes que más tarde".

Las sobrecargas

"A excepción de Azpilicueta, a quien le cambiamos por un golpe en el gemelo -que está muy bien y se reincorporará mañana o pasado en el grupo- el resto están muy bien".

La alineación

"No tengo la alineación pensada. Hoy hemos visto a Marruecos en profundidad y hemos mirado dónde podemos crear más situaciones favorables. Vosotros no veis cómo entrenamos, pero eso me da mucha información. Veo en un nivel altísimo y quién está inspirado, fluidez, claridad... Nos sirve para definir la alineación. La decido el día antes o el mismo día".

Colgar las botas

"Es un proceso complicada, a algunos les cuesta. Me retiré con 34 años, la cabeza tuvo un papel relevante. Tuvo la posibilidad de jugar en otras categorías o países, pero tomé la mejor decisión. Valoro mucho los jugadores que siguen jugando y la cabeza les sigue funcionando con estas edades".

Luis Aragonés

"No compareis entrenadores, es muy difícil y diferente. Me habría gustado que me entrenase Luis Aragonés. Iba un punto más allá de la pasión, tenía un juego más posicional; aunque también predominaba en el contragolpe. Auténtico, carismático... Fue vilipendiado por la prensa y muy injustamente criticado. Cuando te mueres, todos te hacen mejor, por suerte también recibió mucho apoyo en vida".

Eric Garcia

"Me encanta como jugador, por sus cualidades técnicas, por su personalidad... Es un jugador top".

El mejor lado del cuadro

"En el fútbol de este nivel es tan difícil... Quién sabe cuál es mejor lado del cuadro. Todos queríamos evitar a Brasil, pero si Suiza hubiese marcado un gol más, habría pasado como primera y Brasil como segunda. Lo mejor es centrarte en tu partido y controlar eso".

Messi o Maradona

"¿Por qué escoger? Qué suerte ha tenido Argentina. Son equipos diferentes, entrenadores, épocas diferentes... La época del 'Pelusa' nos hizo disfrutar a todos. Messi ahora es el número 1 del fútbol mundial".

El andamio

"El primero fue en Vigo. Teníamos la montaña al lado, subí para ver el entrenamiento y pensé que podía ver a los del lado contrario. Allí ya me hice con el andamio. Mañana trabajaremos algún ejercicio táctico. Es una gran herramienta que recomiendo a los entrenadores que quiere practicar la ocupación de espacios".