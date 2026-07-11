¡Francia, que viene España!

Deciséis años después, España vuelve a estar en unas semifinales del Mundial donde se medirá a la temible Francia tras dejar en la cuneta a Bélgica en un encuentrol en el que Mikel Merino volvió a erigirse como una réplica de Pelé al marcar otro gol decisivo en los instantes finales de los 90 minutos.

Después de lo que hizo contra Portugal, Merino lo volvió a hacer, una demostración de que la fortaleza de este equipo es el grupo y Mikel ejemplifica mejor que nadie este servicio al colectivo. Como él dice, sin una mala cara. Solo pensando en el bien grupal.

El equipo titular de España ante Bélgica / EFE

España ya está donde se le esperaba, entre los mejores. Por eso partía como una de las favoritas. Lo que llegue a partir de ahora será un éxito. En realidad, le toca su bir al Tourmalet con el enfrentamiento ante el mejor ataque del torneo, Francia. Mbappé y compañía, contra la mejor defensa del campeonato, un partido en mayúsculas que muchos ya ven como una final anticipada.

España debe temer a Francia, pero el historial le va a favor con dos victorias en los dos últimos enfrentamientos. Esto, como dice Lamine, va de ganarle tres veces seguidas o que Francia llegue a la final por tercera vez seguidas. La decisión, el próximo martes.

Cuestión de detalles

España logró el pase en un encuentro en el que dominó, pero también sufrió y encajó, por primera vez, un gol. No fue coser y cantar, pese a que los vientos soplaban a favor primero con la lesión de Tielemans en el calentamiento y luego la de Courtois en la segunda parte.

AMDEP8606. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 10/07/2026.- Mikel Merino de España celebra un gol este viernes, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Bélgica en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr / Lavandeira. Jr / EFE

Todo estaba atascado hasta la salida de Mikel Merino, que convierte en oro todo lo que toca. En su primer balón, aprovechó un rechazo a un disparo de Cubarsí para dictar sentencia. Y la alegría se desastó en Dallas. Y como consecuencia, en todo el territorio español en cuyas plazas de los pueblos estaban repletas de aficionados listos para vivir un momento histórico.

España va a más desde el inicio del campeonato, pese a que hay jugadores que todavía no han dado su mejor versión. Uno es Lamine Yamal, quien parece vivir pendiente de los focos y de la jugada genial que le encumbre. Tuvo sus chispazos, pero le falta continuidad en el juego.Yel gol para saciar su hambre.

Y el otro es Pedri, suplente ayer. El canario está lejos de su mejor versión y ni cuando apareció en la última media hora pudo demostrar que es el Pedri que todos conocemos.

INGLEWOOD (United States), 10/07/2026.- Mikel Merino of Spain celebrates after scoring the 2-1 goal during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Spain against Belgium, in Los Angeles, USA, 10 July 2026. (Bélgica, España) EFE/EPA/CHRISTOPHER TORRES / CHRISTOPHER TORRES / EFE

Lo mejor de este equipo es que De la Fuente tiene un lan B o C. Jugadores como Merino o Fabián o incluso Nico pueden aparecer desde el banquillo para dar un plus y aportar una mejora esperada por el seleccionador.

Francia será favorita ahora en las semifinales, pero no lo tendrá fácil pues España es un equipo en mayúsculas, robusto, solido, fiable.

Alma de pastelero

En realidad, España tiene alma de pastelero. Le gusta amasar los partidos, toca, espera, mueve al rival de un lado a otro y deja que el encuentro fermente hasta encontrar el momento exacto para golpear.

No necesita precipitarse ni convertir cada posesión en una carrera hacia el área ni cuando los 90 minutos están a punto de expirarse. Se siente cómoda gobernando desde el balón, acumulando pases, instalándose en campo contrario y desgastando la paciencia del adversario.

INGLEWOOD (United States), 10/07/2026.- Jeremy Doku of Belgium (L) and Pau Cubarsi of Spain in action during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Spain against Belgium, in Los Angeles, USA, 10 July 2026. (Bélgica, España) EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE / SCOTT STRAZZANTE / EFE

A veces da la impresión de que no ocurre nada, de que el juego se espesa y la pelota circula sin profundidad. Pero esa aparente pausa también forma parte del plan. España cocina los partidos a fuego lento, los madura hasta que aparece una grieta. Entonces acelera, cambia el ritmo y convierte una posesión aparentemente ino’cente en una ocasión definitiva.

Ante Bélgica volvió a hacerlo. Supo sufrir cuando el encuentro se agitó, pero nunca renunció a su naturaleza. Incluso en los momentos de mayor tensión buscó refugio en la pelota, su mejor mecanismo defensivo y también su principal arma ofensiva. España no juega únicamente para llegar: juega para mandar. Y cuando consigue imponer su cadencia, obliga al rival a disputar el partido que ella desea.

Hay partidos que se abren pronto y hay otros, como el de ayer, o el de Portugal, propio de las alturas de la competición en la que nos encontramos, son más laboriosos. Al final, sin embargo, pequeños detalles acaban marcando el sino. Una muestra está en la portería. Lammens no blocó un disparo de Cubarsí y encajó el gol; Unai Simon cometió un par de errores en sus salidas que los belgas no acertaron en materializar. Y así se van, para Bruselas para acabar de ver el desarrollo final del Mundial desde la televisión.