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MUNDIAL 2026
Francia - Suecia, en directo: partido de los dieciseisavos del Mundial 2026
Mbappé, Dembélé y compañía buscan la clasificación a los octavos ante los suecos
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ONCE DE SUECIA
Por su parte, Graham Potter dispone de toda la artillería ofensiva que tiene: Elanga, Isak, Gyökeres.
ONCE DE FRANCIA
Así sale el equipo de Didier Deschamps, con Mbappé como referencia ofensiva junto a Dembélé, Olise y Barcola. Doué esperará su lugar desde el banquillo.
¡Bieeeenvenidos!
¡Hola, hola, hola! Aquí estamos en un partido más de este vibrante Mundial 2026. Es turno de Francia en los dieciseisavos, midiéndose a la Suecia de Isak y Gyökeres. ¿Quién clasificará? Lo sabremos a partir de las 23.00H.
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