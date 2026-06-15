Francia - Senegal: horario y dónde ver la fase de grupos del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Francia y Senegal se dan cita en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, este martes 16 de junio para enfrentarse en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. La próxima jornada mundialista tendrá un cierre de lujo con la disputa de uno de los duelos más igualados de toda la fase inaugural.

Los galos, una de las grandes potencias futbolísticas, tendrán un estreno mundialista de lo más exigente al medir sus fuerzas ante la campeona sobre el terreno de juego de la última edición de la Copa África. Cara a cara con aroma de final anticipada por el liderato del grupo I, posición de privilegio a la que también se postula Noruega.

Los escandinavos apenas tardarán unas horas en salir a escena con la ventaja de conocer de antemano el resultado del Francia-Senegal. Los Haaland, Nusa y compañía tendrán una oportunidad de oro para situarse a la cabeza del grupo si cumplen los pronósticos y se imponen ante la 'cenicienta' Irak por una contundente diferencia de goles.

Erling Haaland y Antonio Nusa celebran un gol de Noruega / Europa Press

¿A qué hora es el Francia - Senegal del Mundial 2026?

El partido entre Francia y Senegal, correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará este martes 16 de junio a las 21:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Francia - Senegal del Mundial 2026 gratis por TV y online?

En España, el partido entre Francia y Senegal de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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