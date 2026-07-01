La Francia de los récords: Mbappé y Olise pulverizan al resto

Francia selló su pase a los octavos de final del Mundial 2026 con una victoria contundente por 3-0 ante Suecia, en un partido en el que Kylian Mbappé firmó un doblete y Bradley Barcola completó el marcador. El encuentro reforzó la sensación de potencia ofensiva del conjunto francés, firme candidato para levantar la tercera copa del mundo.

El dominio de la selección del combinado galo quedó reflejado en las cifras: 25 disparos totales y 12 tiros a puerta, su registro más alto en un partido de eliminatoria de Copa del Mundo desde 1966. Eso sí, el espectacular rendimiento se cimenta más en las actuaciones individuales, mismas que siguen rompiendo registros históricos.

Deschamps abraza a Mbappé tras marcar el primer gol del Francia-Suecia / SHAWN THEW / EFE

De hecho, el equipo francés ha marcado al menos tres goles en cada uno de sus últimos cinco partidos de Mundial, la racha más larga de este tipo en la historia de la competición. Y, en el plano individual, Mbappé volvió a ser decisivo con dos goles que amplían su impacto histórico en fases de eliminación directa.

El delantero francés suma ya nueve tantos en eliminatorias de Copa del Mundo, superando registros de referencia en la historia del torneo como los ocho de Ronaldo y Leónidas, leyendas de Brasil. Su conexión con Ousmane Dembélé también volvió a aparecer en los datos: entre ambos han participado en seis goles en la historia de los Mundiales (cuatro asistencias de Dembélé a Mbappé y dos de Mbappé a Dembélé), la cifra más alta entre dos jugadores en los últimos 60 años en la competición.

Otro de los nombres destacados del torneo está siendo Michael Olise, que acumula cinco asistencias en esta edición del Mundial 2026. Solo Pelé, con seis en 1970, ha logrado más en una sola Copa del Mundo desde 1966. En esa línea, el impacto colectivo también se refleja en el reparto de asistencias en la historia reciente de los Mundiales: Olise lidera la tabla de una sola edición desde 1966, por delante de registros como los de Antoine Griezmann, que alcanzó tres asistencias en 2022, o figuras históricas como Youri Djorkaeff, Dominique Rocheteau o Jean Tigana.

Olise asiste, Mbappé marca y los dos celebran / Agencias

El rendimiento global de Francia en los últimos años de Copa del Mundo también resulta significativo. Desde 2014, el combinado francés ha marcado 53 goles en el torneo, al menos 16 más que cualquier otra selección en ese periodo. Alemania y Argentina aparecen con 37, mientras que Brasil y Países Bajos suman 36, lo que subraya la diferencia ofensiva acumulada.

A nivel de eficiencia en torneos, Francia presenta además un 63,3% de victorias en eliminatorias mundialistas (con un mínimo de cinco partidos), solo superada por Italia... una que no vemos en estas lides hace mucho. Los 'Bleus' van lanzados al título triturando registros por doquier.