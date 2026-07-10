Francia, primera semifinalista del Mundial 2026: cuándo juega, contra quién y posible cruce con España

Francia ya tiene plaza entre las cuatro mejores selecciones del Mundial 2026. El equipo de Didier Deschamps repitió el guion de Qatar 2022 ante Marruecos y volvió a imponerse por 2-0, esta vez en el Estadio de Boston, para convertirse en la primera semifinalista del torneo. Es, además, la tercera semifinal mundialista consecutiva de los Bleus, finalistas en las dos últimas ediciones.

Mbappé y Dembélé, verdugos de Marruecos

El partido tuvo un nombre propio: Kylian Mbappé. El capitán francés falló un penalti, pero se redimió en el minuto 60 con el gol que abrió el marcador. Seis minutos después, Ousmane Dembélé sentenció con una conducción por el centro y una definición ajustada al palo que certificó el billete a semifinales.

La única sombra para Deschamps fue la retirada de Mbappé con molestias en un tobillo. El propio jugador pidió el cambio, aunque abandonó el campo por su propio pie y sin signos aparentes de lesión grave. Con su gol, además, el delantero alcanza los 20 tantos en Mundiales y se queda a solo uno del récord histórico que acaba de establecer Leo Messi (21).

¿Cuándo juega Francia las semifinales del Mundial 2026?

La semifinal de Francia se disputará el martes 14 de julio a las 21.00 horas (hora peninsular española). Será la primera de las dos semifinales del torneo: la otra se jugará un día más tarde, el miércoles 15 de julio, con los vencedores del Noruega-Inglaterra y del Argentina-Suiza en liza.

¿Contra quién juega Francia? España o Bélgica

El rival de Francia saldrá del España-Bélgica que se disputa este viernes 10 de julio a las 21.00 horas (hora peninsular) en el SoFi Stadium de Los Ángeles. La Roja de Luis de la Fuente parte como favorita, pero enfrente tendrá a una Bélgica lanzada tras golear a Estados Unidos (1-4) en octavos de final.

El posible cruce con España, una revancha de altura

Si España supera a Bélgica, el Mundial ofrecerá uno de los duelos más esperados del fútbol mundial. El último precedente entre ambas selecciones es el espectacular 5-4 de la Nations League favorable a los de De la Fuente, con el pulso entre Lamine Yamal y Mbappé como gran reclamo planetario.

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Eso sí, el calendario juega a favor de Francia: los galos llegarán a la semifinal con casi un día más de descanso que su rival, ya que el España-Bélgica se disputa 23 horas después del duelo de Boston. El premio para el vencedor de esa semifinal será un puesto en la gran final del Mundial 2026, el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.