Francia, a un paso de un club en el que solo están Brasil y Alemania

Francia no falla. Los Bleus despacharon a Marruecos (2-0) en el Gillette Stadium de Boston con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé y se plantaron en semifinales del Mundial 2026 con un pleno inmaculado: seis victorias en seis partidos, todas en los 90 minutos. Pero más allá del presente, lo que está en juego es un lugar en la historia grande del fútbol.

Un club de solo dos miembros

Si Francia gana su semifinal, se convertirá en la tercera selección que disputa tres finales consecutivas de una Copa del Mundo masculina. Solo dos lo han logrado hasta ahora. La Alemania Federal de los 80 encadenó las finales de 1982, 1986 y 1990: perdió las dos primeras ante Italia y Argentina y se coronó en la tercera, en Roma, de nuevo contra la Albiceleste. Y el Brasil del cambio de siglo jugó las de 1994, 1998 y 2002, con un balance de campeón en Pasadena, subcampeón en París (precisamente ante Francia) y campeón en Yokohama.

Los de Didier Deschamps, campeones en Rusia 2018 y subcampeones en Qatar 2022 tras el épico pulso con Argentina, tienen ahora la tercera final al alcance de la mano. Curiosamente, si llegan y ganan, calcarían el patrón de aquel Brasil: campeón, subcampeón, campeón.

Deschamps, en otra dimensión

El dato también agiganta la figura del seleccionador. Deschamps, en su tercer Mundial consecutivo en el banquillo francés, suma ya tres semifinales seguidas (2018, 2022 y 2026), algo al alcance de poquísimos técnicos en la historia del torneo. Su Francia es, además, la única selección del Mundial que ha ganado todos sus partidos sin necesidad de prórrogas ni penaltis: 14 goles a favor y solo 2 en contra antes de los cuartos, cifras de rodillo.

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Mbappé iguala a Messi

La otra gran noticia de Boston fue el octavo gol de Mbappé en el torneo, que le iguala con Leo Messi en lo alto de la tabla de goleadores, con el matiz de que el argentino aún debe jugar sus cuartos de final. El capitán francés, eso sí, encendió las alarmas al retirarse con molestias y hielo en el pie derecho a diez minutos del final. Francia espera ahora al vencedor del España-Bélgica de este viernes en el SoFi Stadium.