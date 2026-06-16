Francia pasa de aburrir a intimidar en su estreno Mundial ante Senegal

Empezó plana y previsible, pero terminó avasallando a su rival. La Francia de Deschamps tiró de artillería en una segunda mitad muy buena ante Senegal e irrumpe en el Mundial metiendo miedo e intimidando. 3-1 ante una Senegal que fue de más a menos y que acabó arrollada y sin respuesta.

Ficha Francia-Senegal Mundial 2026 Francia 3 1 Senegal Alineaciones Francia Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo, Tchouameni, Rabiot, Olise, Dembélé (Barcola, 80'), Doue (Cherki, 87'), Mbappé. Senegal Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf, I. Gueye (P. Ciss, 88'), P. Gueye (Ndiaye, 83'), Sarr (Mbaye, 75'), Camara (Diarra, 75'), Mané y Jackson (Dieng, 83').

Seguramente, era, tras el Brasil-Marruecos, el partido más atractivo de lo que llevábamos de Copa del Mundo. Una Francia con un zafarrancho ofensivo tremendo ante una Senegal con un potencial físico descomunal. Para empezar, Deschamps colocaba de inicio a cuatro estrellas de una tacada: Mbappé. Olise, Dembélé y Doué. TOP mundiales en sus clubes, faltaba ver cómo encajaban en el esquema del veterano seleccionador galo. En la sala de máquinas, Tchouaméni junto al sempiterno Adrien Rabiot. Atrás, aroma azulgrana con la presencia de Jules Kounde.

No arrancaba bien el combinado francés. Algo estático, previsible. Y Senegal aprovechaba para asustar con un par de fogonazos. A partir del primer cuarto de hora Francia se hacía dueña de la posesión, pero sin inquietar a Mendy. En el 24’, la primera clara (clarísima) del encuentro: Cabalgada al espacio de Nico Jackson y tiro al palo que casi se mete luego en propia Maignan. Los ‘Leones de Teranga’ estaban plantados atrás y Francia no lograba atacar el espacio con sus puñales.

Kounde, en una imagen del partido / Sebastiao Moreira

Dos claras de Senegal

Así transcurrían los minutos, con un Mbappé desaparecido y desacertadísimo, con Dembélé intentando llevar el peso por dentro. A Senegal le interesaba que pasara poco e ir intimidando. Y Francia no se encontraba. Sin una triste ocasión gala llegábamos al ecuador en el Meadowlands de Nueva Jersey. Antes del pitido del colegiado iraní, otra clarísima de los africanos. Sarr remataba casi a bocajarro pero desviado por encima del travesaño.

Kylian Mbappé, en una imagen ante Senegal / EUP

Empezaba con algo más de mordiente el combinado de Deschamps. En el 52', primera ocasión de verdad para 'Les Bleus' tras una pérdida de Mané y pase de Kounde para Olise. La estrella del Bayern hacía lucirse a Mané en el mano a mano.

La polémica

El partido era otra cosa y Francia empezaba a oler la sangre. Mbappé tenía otro mano a mano un par de minutos después (otra vez Mendy) y en el 58', jugada polémica. Cambio de ritmo de 'Kiky' y el galo era derribado por Sadio Mané. De primeras, Faghani, el árbitro, no lo señalaba. Parecía aparatoso. El VAR lo avisaba, se lo miraba un par de veces y mantenía la decisión el colegiado persa.

Cierta incredulidad en el bando francés. Pero apenas duraba el disgusto porque el propio Kylian iba a hacer subir el primero casi al momento. Senegal estaba desbordada y Olise campaba a sus anchas. Es bestial el nivel que ha adquirido este chico. Desmarque TOP de Mbappé, mirilla de Michael y aquí sí que no podía intervenir Mendy. 1-0. Sí sacaba un buen pie a otra oportunidad de Olise. Los 'Leones de Teranga' estaban desorientados.

Lo mata Barcola

Y Francia quería sentenciar y pensar ya en otra cosa. Superioridad aplastante en la segunda parte y el segundo que caía en otro desmarque al espacio, esta vez de Barcola. El del PSG había entrado por Dembélé (hasta quitar al Balón de Oro puede permitirse Deschamps) y aprovechaba un gran pase entre líneas de Rabiot para superar a Mendy con una picadita.

El partido estaba (o parecía) ya sentenciado, pero aún pasarían cosas. Mbaye, del PSG, batía a un Maignan muy flojo cuando aún quedaban seis minutos. Pero quedaba la guinda de Mbappé, que conectaba un derechazo que no encontraba respuesta de Maignan para el 3-1. Sensación de que si esta Francia cree y quiere, será muy difícil de parar.